Un ragazzino genovese di 12 anni è rimasto gravemente ferito in Costa Rica dopo essere stato punto sul collo da una specie velenosa di manta, mentre faceva il bagno nella spiaggia di La Mina. Il giovane è paralizzato dal tronco in giù ed è ricoverato in ospedale nella capitale San José. I familiari hanno preso contatto con l’Unità dipartimentale di Chirurgia vertebrale dell’ospedale Maggiore di Bologna, specializzata in traumi simili. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha scritto una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al ministro degli Esteri Luigi Di Maio per chiedere il trasporto urgente con un volo di Stato in Italia per ragioni sanitarie del 13enne.

