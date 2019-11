Il vice Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, partecipa oggi a Torino alla UrbanPromo progetti per il paese, manifestazione nazionale sulla rigenerazione urbana organizzata dall’Istituto Nazionale di Urbanistica e da Urbit. Lo scopo è creare relazioni in vista dell’adesione del Comune di Diano Marina ai Comuni Ciclabili (http://www.comuniciclabili.it/), in particolare in considerazione dei progetti che riguardano la rigenerazione urbana e gli ex sedimi ferroviari, con nuova viabillità, parcheggi, zone 30, mobilità sostenibile, ciclabile urbana. Il tutto in attesa della ciclovia tirrenica. A UrbanPromo, Rfi presenta tutti i suoi progetti, tra cui – appunto – quello in corso di realizzazione a Diano Marina, finanziato con 630.000 euro messi a disposizione dalla Regione Liguria e 1.300.000 euri dal Comune di Diano Marina.

