Domani, sabato 9 novembre alle ore 16 ad Alba (CN) nella Sala de Consiglio Comunale (Piazza Risorgimento 1), conferenza stampa di presentazione e sottoscrizione dell’adesione della Regione Piemonte all’accordo di collaborazione tra le Regioni Liguria e Valle d’Aosta per rafforzare e migliorare l’attrattività turistica dei territori. Saranno presenti: l’assessore alla Promozione Turistica e Marketing Territoriale della Regione Liguria Gianni Berrino, l’assessore al Turismo della Regione Piemonte Vittoria Poggio, l’assessore al Turismo della Regione autonoma Valle d’Aosta Laurent Vierin e il sindaco di Alba Carlo Bo.

