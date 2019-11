I bolli speciali figurati, dopo l’utilizzo nelle due giornate, resteranno depositati presso lo sportello filatelico dell’Ufficio Postale di Imperia Centro, in Viale G. Matteotti 155, per i sessanta giorni successivi, a disposizione del pubblico marcofilo.

Con gli annulli sarà timbrata tutta la corrispondenza in partenza, presentata direttamente allo sportello temporaneo. Nello stand di Poste Italiane saranno disponibili le più recenti emissioni di francobolli insieme ai tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane: folder, pubblicazioni filateliche, cartoline, buste primo giorno, libri e raccoglitori per collezionisti.

Promossi dall’Azienda Speciale PromoRiviere della Liguria, gli annulli speciali potranno essere richiesti presso lo spazio allestito in Calata G.B. Cuneo 12 a Imperia, nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 novembre, dalle ore 12 alle ore 18.

In occasione della 19^ edizione di OliOliva, la “Festa dell’Olio Nuovo”, Poste Italiane sarà presente con un servizio filatelico dedicato.

