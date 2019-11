A Olioliva 2019 in Calata G.B. Cuneo grande spazio alle eccellenze del territorio nello spazio espositivo della Regione Liguria #lamialiguria. Un’area didattica e di animazione dove sarà protagonista anche Assaggia la Liguria, la kermesse ufficiale dei prodotti agricoli a Denominazione d’Origine del nostro territorio, che racconta, insieme, i tre sapori simbolo della nostra terra: Basilico Genovese D.O.P, Olio DOP Riviera Ligure e vini DOP liguri.

Nello spazio saranno proposti show e laboratori, anche per bambini, e saranno presenti sia un Infopoint di approfondimento, degustazione e animazione, sia un punto di raccolta della Regione Liguria di campioni di olio per l’esecuzione gratuita presso il laboratorio regionale di Sarzana delle analisi di acidità e numero di perossidi.

Assaggia la Liguria è il programma di comunicazione dei Consorzi di Tutela del Basilico Genovese DOP e dell’Olio DOP Riviera Ligure, insieme all’Enoteca Regionale che offre la possibilità ai consumatori e agli operatori del settore di conoscere le storie di questi prodotti e i valori che la DOP mantiene lungo la filiera produttiva, offrendo il piacere di un cibo inimitabile che rivela la storia e la cultura del territorio.

Dal mito della preparazione del pesto al mortaio con Basilico Genovese DOP alla scoperta e degustazione guidata dell’Olio DOP Riviera Ligure nelle sue tre menzioni geografiche e dei vini liguri DOP, lo spazio offrirà un viaggio nelle eccellenze certificate, illustrandone i migliori accostamenti e utilizzi in cucina.



Spazio Regione Liguria #lamiaLiguria a Calata G.B. Cuneo:

DESK INFOPOINT E CORNER PROMOZIONALE E DI ANIMAZIONE PRODOTTI DOP e ECCELLENZE DELLA LIGURIA

SPAZIO LABORATORI ED EVENTI

RACCOLTA CAMPIONI DI OLIO PER ANALISI GRATUITE DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA

PROGRAMMA EVENTI #lamiaLiguria:

Venerdì 08/11

Ore 11,00 KIDS LAB – ASSAGGI-AMO LA LIGURIA!

Ore 15,30 Incontro “Liguria: Xylella Free” a cura dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Liguria.

Ore 18 ASSAGGIA LA LIGURIA SHOW – Basilico Genovese DOP, Olio DOP Riviera Ligure e vini liguri DOP in scena: dal mito della preparazione del pesto al mortaio alla scoperta e degustazione, per conoscerne storia e segreti delle nostre eccellenze e guidare gli abbinamenti in cucina.



Sabato 09/11

ore 10,30: COOKING SHOW – Liguria Gourmet a base dei prodotti DOP e IGP Liguri

ore 12,00: FAMILY LAB – Gli ingredienti segreti del pesto alla genovese

ore 14,00: LAB – Scoperta e degustazione dei vini liguri DOP e IGP

ore 15,30: LIGURIA GOURMET COOKING SHOW con Marilena Marinelli del ristorante Piatti Spaiati – Le marionette di Loano (SV): Coniglio ripieno alla ligure (cima di coniglio) con Olio DOP Riviera Ligure.

ore 17,00: LAB – Scoperta e degustazione dei vini liguri DOP e IGP

Ore 18,00: ASSAGGIA LA LIGURIA SHOW – Basilico Genovese DOP, Olio DOP Riviera Ligure e vini liguri DOP in scena: dal mito della preparazione del pesto al mortaio alla scoperta e degustazione, per conoscerne storia e segreti delle nostre eccellenze e guidare gli abbinamenti in cucina.

Domenica 10/11

ore 10,30: COOKING SHOW – Liguria Gourmet a base dei prodotti DOP e IGP Liguri

ore 12,00: FAMILY LAB- Facciamo il gioco dell’olio della Liguria?

ore 14,00: LAB – Scoperta e degustazione dell’olio DOP Riviera Ligure

ore 15,30: COOKING SHOW a base dei prodotti DOP e IGP Liguri

ore 17,00: LAB – Basilico Genovese DOP nel pesto al mortaio

Ore 18,00: ASSAGGIA LA LIGURIA SHOW – Basilico Genovese DOP, Olio DOP Riviera Ligure e vini liguri DOP in scena: dal mito della preparazione del pesto al mortaio alla scoperta e degustazione, per conoscerne storia e segreti delle nostre eccellenze e guidare gli abbinamenti in cucina.