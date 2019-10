Iniziato questa mattina, con l’approvazione della commissione competente, l’iter in Consiglio Regionale che porterà alla votazione del piano di dimensionamento scolastico e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2020/2021 durante il Consiglio del 19 novembre. La commissione, presieduta da Andrea Costa, ha approvato le proposte della giunta regionale. Fra le novità, l’istituzione di un nuovo Istituto omnicomprensivo in Valle Scrivia, l’ampliamento dell’offerta sui percorsi serali, con nuovi indirizzi dedicati all’istruzione degli adulti, e il potenziamento dell’offerta per i titoli di studio del settore agrario e agroalimentare.

“Più che un piano di dimensionamento è un piano di potenziamento perché di fatto non viene prevista nessuna chiusura ma una riorganizzazione virtuosa in valle Scrivia e un aumento generalizzato dell’offerta formativa”, spiega l’assessore regionale all’istruzione Ilaria Cavo. “Nel predisporre il documento ci siamo mossi nel massimo rispetto della volontà e delle esigenze dei territori, perseguendo, come sempre, l’obiettivo di porre al centro la famiglia dello studente, garantendo la più ampia possibilità di scelta”.

Tra i punti più rilevanti del provvedimento, l’istituzione di un Istituto Omnicomprensivo che unisce, in una logica di continuità della filiera, l’istituto comprensivo di Ronco Scrivia (che comprende scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado) con l’istituto di Scuola secondaria di secondo grado “Primo Levi” (con due sedi a Ronco Scrivia, una succursale e una sezione distaccata a Busalla).

“Un’aggregazione che consentirà di dare efficace risposta alle esigenze degli studenti provenienti da Ronco Scrivia e dai comuni limitrofi, di tutta la valle, in un’ottica di continuità dell’attività e dei progetti didattici. Abbiamo ascoltato tutti i sindaci, le scuole e le comunità coinvolte, tutte d’accordo e unanimi nel sostenere questo processo di verticalizzazione che favorisce la presa in carico degli studenti e il loro orientamento, e prevenendo l’abbandono scolastico”, commenta l’assessore Cavo.

Il piano potenzia anche i corsi serali, strumenti che rispondono al bisogno di istruzione, formazione ed educazione permanente degli adulti: “Si tratta di una valida opportunità di rientro all’interno di un percorso formativo per tutti coloro che intendono riprendere gli studi abbandonati o interrotti, oppure per coloro che desiderino o necessitino di migliorare la propria condizione sociale e professionale”, precisa l’assessore Cavo.

Il via libera è per i corsi serali presso l’Istituto Caboto di Genova, il Liceti di Rapallo, Il Ruffini-Aicardi a Taggia, Imperia e Pieve di Teco, il Colombo di Sanremo e il Parentucelli-Arzelà di Sarzana

Il provvedimento prevede, inoltre, l’implementazione dell’offerta formativa nel settore agrario e agroalimentare con l’attivazione di una succursale dell’Istituto Marsano presso il Comune di Arenzano nella ex-scuola elementare Terralba, e con i corsi serali del Parentucelli-Arzelà di Sarzana e del Ruffini-Aicardi di Pieve di Teco. Inoltre al Galilei-Aicardi di Albenga verrà attivato un nuovo indirizzo di istruzione tecnica nel settore “Agraria – agroalimentare, agroindustria”.

“Una scelta che deve essere vista nell’ottica di andare incontro alle esigenze e alle richieste che vengono del mondo produttivo – aggiunge Cavo -: è questo che deve fare un sistema formativo che funziona, creare le opportunità perché le persone possano acquisire le competenze di cui il mercato del lavoro necessita. Siamo certi che, optando per questo specifico indirizzo, i nostri ragazzi potranno inserirsi in un settore lavorativo in crescita, visto il grande rilievo che hanno le produzioni agroalimentari locali”.

“Per tutti gli studenti e le famiglie desiderosi di conoscere e approfondire i molteplici itinerari formativi in ambito professionale, scolastico e universitario – conclude Cavo – diamo appuntamento al prossimo Salone Orientamenti, il grande evento annuale dedicato alla formazione e all’orientamento al lavoro, dal 12 al 14 novembre 2019 al Porto Antico di Genova”.

