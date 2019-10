L’agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura del 50% della spesa ammissibile, con il limite massimo di contributo di un milione di euro. “L’intenzione – aggiunge Benveduti – è quella di realizzare processi di accorpamento per superare la frammentazione oggi presente. Vogliamo favorire la realizzazione di interventi funzionali allo sviluppo di attività di ricerca con ricadute rilevanti nell’industria e nel sistema delle imprese”.

La misura rientra nell’azione 1.5.1 del Por Fesr Liguria 2014-2020 e sarà attiva dal 18 novembre al 3 dicembre 2019. “Questo intervento ci permette di potenziare le infrastrutture, in particolare quelle avviate nella precedente programmazione, per accelerare il processo di maturazione e rendere attrattive le nostre imprese a livello nazionale ed europeo”, commenta l’assessore Benveduti.