Nel pomeriggio di sabato 26 ottobre si è svolto alla palestra C. Conrieri di via Pelloux a Bordighera, con grande adesione di squadre e atleti , il torneo promozionale di pallamano per formazioni under 13 miste organizzato dalla società dell’ABC Bordighera in memoria del fondatore della società, l’azzurro Emilio Biancheri figura di grande rilievo nazionale e per lo sport cittadino bordigotto , in occasione del 30° anniversario della sua morte.

La manifestazione, non agonistica e di esclusiva natura promozionale, è stato organizzato con il patrocinio della Federazione Italiana di Pallamano – settore Liguria e nell’ambito dell’attività promossa dal progetto internazionale Projet Levant 06 , progetto quest’ultimo finanziato dalle federazioni nazionali di pallamano italiana (FIGH), Monegasca (fhMonaco),Francese (Ffhand) ed Europea (Ehf).

I circa settanta atleti e atlete che hanno partecipato alla manifestazione si sono affrontati in vivaci ed emozionanti partite ma sempre all’insegna del divertimento e della “lealtà sportiva”, principio quest’ultimo su cui si basa da sempre l’ABC BORDIGHERA e che il suo fondatore ha insegnato ad intere generazioni di giovani atleti bordigotti tramandando inoltre il suo spassionato amore per la pallamano alle nuove generazioni.

Ben sette formazioni provenienti da Imperia (1 squadra), Ventimiglia (3 squadre), Monaco (1 squadra) ed ovviamente di Bordighera ( 2 squadre) hanno animato con le loro geste atletiche la manifestazione che si è conclusa dopo la disputa di 13 partite , con una ricca merenda offerta dai genitori dei ragazzi e ragazze bordigotte che ha maggiormente suggellato l’amicizia dei club partecipanti.

Il presidente dell’ABC Bordighera, la senatrice Donatella Albano ha voluto al termine della manifestazione ringraziare tutti coloro che hanno contribuito, in modo diretto o indiretto, alla sua riuscita, in particolare i giovanissimi e giovanissime atlete, i vari accompagnatori dei club partecipanti, i giovani arbitri che hanno diretto i vari incontri, la federazione ligure e i responsabili del Projet Levant 06 , l’Amministrazione di Bordighera per la concessione dell’impianto, a tutti coloro che hanno collaborato, ma un particolare ringraziamento va ai genitori dei ragazzi e ragazze per la importante collaborazione e per l’organizzazione della merenda che ha reso ancora più allegra la giornata.

Al termine della manifestazione, vista l’ottima riuscita dell’evento, la promessa di organizzare altre analoghe manifestazioni promozionali negli impianti della altre società dell’imperiese e/o delle società francesi nonché a Monaco che hanno aderito al Project Levant 06 .

La società bordigotta ricorda che ancora sono aperte le iscrizioni ed informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: info@abcbordighera.it , direttamente presso la palestra Conrieri di via Pelloux nel corso degli allenamenti al martedì o al giovedì (dalle ore 18,00 alle 19,30) oppure al palazzetto E. Biancheri di via Diaz al mercoledì dalle ore 19.00 alle 20,30, oppure reperite sul sito societario: www.abcbordighera.it,