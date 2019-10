Domenica scorsa, 27 ottobre, si sono svolti ad Imperia due trofei di judo riservati, agli atleti agonisti Esordienti A (2007), Esordienti B (anni 2005 e 2006) ed agli atleti pre-agonisti nati negli anni dal 2008 al 2015.

Il Torneo per agonisti ha visto i giovani atleti del Sakura combattere in modo molto soddisfacente, applicando bene sia le tecniche che la carica agonistica, tanto da ottenere degli ottimi risultati che, al termine della gara, erano i seguenti:

ES.A: 1° class. Carola Actis

2° class. Giacomo Rossi

3° class. Matteo Tirone – Giorgio Lullo

ES.B: 1° class. Edoardo Canavese – Leonardo Manetta

2° class. Lorenzo Macrì

Classifica per Società:

1° class. POL. Santa Caterina (Scat) Genova

2° class. Judo Club Sakura Arma

3° class. Biakko Tay Sanremo

4° class. Judo Marassi Genova

5° class. Sharin Savona



Se sono stati bravi e si sono distinti gli agonisti, altrettanto bisogna dire per i pre-agonisti, cioè gli atleti nati negli anni dal 2008 al 2015, che gareggiavano in categorie diverse a seconda degli anni di nascita e del peso corporeo.

Mentre il Maestro Alberto Ferrigno era a Koper (Slovenia) con Lorenzo Rossi che gareggiava nell’ European Judo Cadet Cup, gli altri Insegnanti Tecnici del “Sakura”, Manuela Ferrigno, Alessio Ferrigno, Andrea Molinari e Cristina Ronzitti, coadiuvati dalla cintura nera Diego Secchi, hanno seguito gli atleti in gara per tutta la giornata, guidandoli, incoraggiandoli e facendo sentire loro tutto l’appoggio.

Tra i bambini vi erano quelli che hanno già un’esperienza di gare ed altri che erano ai loro primi incontri.

Tutti hanno gareggiato con grande impegno, dimostrando un ottimo spirito di gruppo.



Al termine della gara, questi erano i risultati dei giovani pre-agonisti:

BA A: 1° class. Elia Guardiani

2° class. Gioele Moret – Ginevra Armonio



BA B: 1° class. Mirko Cirillo – Nicolò Mastrolorito – Christian Carpentieri – Febo Alberti – Mirko Ferrarese – Loris Dallera – Laura Simone – Puglia Riccardo – Mattia Salvi

2° class. Fabio Garibaldi – Dario Taccogna – Giacomo Nobile – Christian Vasilache – Cristiana Moret – A

3° class. Gabriel Grigolo – Anastasia Bacchi – Giacomo Rubattu – Samuele Navone – Stefano Novaro – Francesco Di Fini.



FANCIULLI: 1° class. Matteo Guardianio – Karim Homrani – Valentina Actis – Edoardo Perona – Gioele Nigro – Alessandro Panizzi – Leonardo Armonio

2° Class. Samuele Gambacorta – Alessio Tamborrino – Giada Lo Gerfo – Nicolò Trosso –

3° Class. Mattia Palmisano – Margherita Martini – Marco Brigliadori.



RAGAZZI/E : 1° class. Nicolò Giubellino – Ciprian Gradinaru

2° class. Davide Ferrarese – David Sassi – Mario Parodi – Noemi Antellini

3° class. Giuseppe Mazza – Sofia Homrani – Alice Martini – Jasmine Hamza – Zoe Alberti.



Classifica per Società:

1° classificata: Judo Club Sakura Arma di Taggia

2° ” : Circolo Sportivo Sanremo Judo

3° ” : Tsukuri Judo Ventimiglia

4° ” : Yoshin Ryu Bordighera

5° ” : Dojo Todde Imperia