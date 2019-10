Sole, mare, clima mite e dieta mediterranea sono gli elementi genuini e unici che sono da sempre una delle prerogative di Imperia, città capoluogo del Ponente ligure, pronta ad accogliere, anche quest’anno, nella sua splendida cornice, in un ambiente naturale, attraverso sentieri che si inerpicano dal mare ai monti e viceversa, lungo strade suggestive, una corsa a piedi di straordinaria bellezza.

Lontano dal periodo classico delle manifestazioni sportive, l’Associazione sportiva dilettantistica MonesiYoung, in collaborazione con la Regione Liguria, la Provincia di Imperia e i Comuni di Imperia e Vasia, propone agli atleti un nuovo momento di competizione e allenamento ed ha quindi messo in calendario per

domenica 26 gennaio 2020

la 3a edizione della

CMP TRAIL IMPERIA

Memorial Piero Binelli

manifestazione podistica, corsa di trail running in semi autonomia con percorso in ambiente prevalentemente collinare.

La gara, consorziata ITRA (International Trail Running Association) è inserita nel circuito Trail Running UISP Liguria e Nazionale.

Quattro le gare in programma.

• La “LONG”, prova competitiva, riservata ai supermen della corsa sulla distanza di 30 chilometri (dislivello di 1300 metri) con partenza alle ore 9 da Calata Cuneo e arrivo al Campo Pino Valle di regione Baité.

• La “SHORT”, prova competitiva sulla distanza di 13 chilometri (dislivello di 600 metri) con partenza alle 9,40 da Calata Cuneo ed arrivo al Campo Pino Valle di regione Baité.

• CMP ‘EASY’ URBAN TRAIL prova non competitiva sulla distanza di 13 chilometri (dislivello di 600 metri) con partenza alle ore 9,40 da Calata Cuneo e arrivo al Campo Pino Valle di regione Baité, riservata a chi vuole trascorrere una giornata nella natura e cimentarsi in un percorso impegnativo, ma senza competizione. Non prevede classifica finale e premi.

• La “Mini TRAIL”, gara promozionale su distanza variabile (1 o 2 chilometri a seconda dell’età dell’atleta iscritto) con partenza e arrivo presso il campo Pino Valle di Regione Baité, riservata ai bambini dai 5 ai 14 anni. Possono iscriversi anche i genitori che potranno correre al fianco dei mini-atleti. I partecipanti potranno portare anche i loro amici a 4 zampe.

e la NOVITA’

• CMP ‘WALK’ IMPERIA passeggiata enogastronomica non competitiva sulla distanza di 8 chilometri (dislivello 250 metri) con partenza alle 9,45 da Calata Cuneo e arrivo al campo Pino Valle di regione Baité. Sono previste isole enogastronomiche lungo il percorso. Non presenta grosse difficoltà: si cammina su asfalto e su sentieri e non sono presenti passaggi tecnici.

CMP TRAIL IMPERIA rappresenta una fantastica occasione di scoperta del territorio della Riviera ligure di Ponente nella sua bellezza e peculiarità: un’area geografica caratterizzata da un clima mite e temperato tutto l’anno, ideale per gli sport outdoor (trail, escursionismo, arrampicata, bike) in tutte le stagioni, ma anche per vacanze ed escursionismo, e per godere anche della ricca cultura olearia ed eno-gastronomica

Il periodo scelto: domenica 26 gennaio è apparentemente lontano dal periodo classico delle manifestazioni sportive. Il CMP TRAIL IMPERIA vuole proporre agli atleti, a coloro che vi prenderanno parte, un nuovo momento di competizione e allenamento, oltre a destagionalizzare il turismo grazie al clima mite che solo la Riviera di ponente è in grado di garantire in questo particolare momento dell’anno.

Per chi vorrà trascorrere qualche giorno in più dopo la corsa, l’organizzazione è a disposizione per indirizzare e suggerire mete, luoghi e soluzioni per qualche giorno nella Riviera ligure di Ponente.

L’organizzazione ha previsto alcuni “blocchi” per procedere, risparmiando sui costi, all’iscrizione alle gare competitive. Il primo “step” è previsto per giovedì 31 ottobre; il secondo il 24 gennaio 2020

CMP TRAIL IMPERIA è una manifestazione a grande impatto ecologico. A tal fine è stato redatto un preciso piano di azione ambientale con grande attenzione al consumo di acqua potabile, alla gestione dei rifiuti e al trasporto di concorrenti e pubblico. Non è prevista stampa di volantini cartacei e sarà inoltre severamente vietato –pena la squalifica immediata dalla competizione– lasciare lungo il percorso qualsiasi tipo di materiale. Nelle zone di ristoro saranno installati appositi contenitori dove sarà possibile gettare eventuali rifiuti. In nessun posto di ristoro saranno disponibili bicchieri di plastica. Tutta la segnaletica sarà rimossa immediatamente al termine della gara.

Grande attenzione sarà riservata alla sicurezza e al regolare svolgimento della manifestazione e lungo il percorso saranno presenti addetti dell’organizzazione e personale paramedico in costante contatto con l’organizzazione. Ambulanze con personale medico e paramedico stazioneranno in diversi punti del percorso nonché alla partenza e all’arrivo.

TRAIL RUNNING è “correre a stretto contatto con la natura” ed è un’importante occasione per far crescere il turismo sportivo nello splendido contesto della palestra a cielo aperto del Ponente ligure.

CMP MINI IMPERIA: per i giovani una giornata dedicata allo sport

In programma per i più giovani (atleti di età compresa tra i 5 ed i 14 anni) non solo la MiniTrail, ma anche la possibilità esibirsi in attività di Orienteering, Basket, Tiro con l’Arco, Rugby, MiniVolley, Calcio, Ginnastica Artistica e Ritmica.

Alle Scuole/Società più numerose verranno attribuite tre borse di studio (da intendersi come contributi economici da spendere in attività o materiale legato allo sport) di 500, 400 e 300 Euro. La partecipazione a tutte le discipline proposte all’interno di CMP MINI Imperia è gratuita.

IL MEMORIAL – Anche l’edizione 2020 del CMP Trail Imperia si correrà in memoria dell’amico e trail runner Piero Binelli, tra i protagonisti della prima edizione della kermesse imperiese e scomparso tragicamente nel maggio del 2018.

Sito internet: www.cmptrail-imperia.it