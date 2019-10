Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti parlando delle perturbazioni che hanno interessato la regione e in particolare la valle Stura e il Turchino, ha detto: “Negli ultimi dieci giorni nel centro della Liguria tra Genova e Savona sono caduti 1.000 millimetri di pioggia, l’equivalente di quanto caduto in 7-8 mesi, la media annuale negli ultimi 50 anni è di 1.700 millimetri”. Ci sono ancora 65 sfollati in provincia di Genova: 16 persone a Campo Ligure e 49 a Rossiglione.



