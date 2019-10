Il servizio di Protezione civile della Regione Liguria ha emesso bollettino meteo che aumenta il livello di criticità a giallo dalle ore 21 alle 24 di oggi per incrementarla ulteriormente a livello arancione dalla mezzanotte sino alle ore 15 di giovedì 24 ottobre 2019. Per tale ragione è prevista la sospensione di tutte le attività didattiche ed educative nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, la chiusura dell’area Darsena, dei mercati all’aperto, dei centri ricreativi per anziani, degli impianti sportivi, dell’area cimiteriale comunale, dei locali ad uso pubblico (ad eccezione della sede comunale) e il divieto di accesso ai seguenti giardini pubblici siti nella città: via Ottimo Anfossi, Lungo Argentina, Villa Boselli, via Blengino, via Magellano, Viale delle Palme fino alle 1 di giovedì 24 ottobre 2019. Si raccomanda inoltre di non sostare nei pressi dei bacini, spiagge, e dell’area portuale.

