Per non dimenticare il fondatore della società il presidente dell’ABC Bordighera Pallamano Donatella Albano, l’azzurro Emilio Biancheri figura di grande rilievo nazionale e per lo sport cittadino bordigotto , organizza nel 30° anniversario della sua morte organizzerà un mini-torneo promozionale per formazioni giovanili under 13 miste, nel pomeriggio di sabato 26 ottobre alla palestra C. Conrieri di via Pelloux con inizio della manifestazione dalle ore 14,00.

Alla manifestazione, non agonistica e di natura promozionale , organizzata sotto il patrocinio della federazione italiana di pallamano – settore Liguria ed a cui potranno partecipare atleti ed atlete anche solamente tesserati con licenze di natura scolastica e/o TAP (promozionale), hanno aderito una decina di formazioni provenienti da Imperia, Ventimiglia, Monaco ed ovviamente di Bordighera, con prevista pertanto una folta presenta di atleti ed atlete che rappresentano il futuro della pallamano della provincia di Imperia.

La giornata che si preannuncia intensa ma all’insegna del divertimento si concluderà con una ricca merenda per i giovani atleti offerto dai genitori della società bordigotta per suggellare l’amicizia dei partecipanti alla manifestazione e per mantenere vivo il ricordo e gli insegnamenti del sig. Biancheri Emilio ed il principio generale informatore delle organizzazioni sportive, consistente appunto nella “lealtà sportiva” , principio su cui si basa da sempre l’ABC BORDIGHERA e che il suo fondatore ha insegnato a intere generazioni di giovani atleti bordigotti e lo ha tramandato ai suoi discepoli più rappresentativi che con il loro spassionato amore per la pallamano hanno saputo riempiere ancora “il cuore” delle nuove generazioni per questo sport e la società bordigotta.

Seguiranno a questa giornata altre analoghe manifestazioni promozionali nelle palestre della altre società dell’imperiese e delle società francesi ed a Monaco nell’ambito del Project Levant 06 .

Informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: info@abcbordighera.it o direttamente presso la palestra Conrieri di via Pelloux nel corso degli allenamenti al martedì o al giovedì (dalle ore 18,00 alle 19,30) oppure al palazzetto E. Biancheri di via Diaz al mercoledì dalle ore 19.00 alle 20,30, oppure reperita sul sito societario: www.abcbordighera.it,