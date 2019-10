“La gratitudine, il dolore ma anche la speranza che ho letto negli occhi dei genitori di Tafida ieri all’aeroporto di Genova mi fanno accogliere con convinzione, anche come Regione Liguria, l’appello lanciato dalla mamma della bambina, Shelina Begum, di dare la cittadinanza italiana alla piccola. Chiediamo quindi al premier Conte e ai ministri Di Maio e Lamorgese di concedergliela per motivi umanitari”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, in merito alla richiesta di cittadinanza avanzata dalla mamma della bambina di cinque anni arrivata ieri a Genova e ricoverata all’ospedale pediatrico Giannina Gaslini.

“Tutti noi – aggiunge il presidente Toti – ci stringiamo intorno a questa famiglia e tifiamo per la bimba di 5 anni, a cui volevano sospendere le cure in Gran Bretagna, ma che è stata accolta ieri in Liguria ed è assistita al meglio dai più grandi professionisti europei dell’ospedale Gaslini. Questa è l’Italia, questi sono gli italiani”.