Il Distretto Florovivaistico Ligure, in collaborazione con il Centro Regionale Servizi per la Floricoltura della Regione Liguria, organizza un viaggio di aggiornamento alle fiere olandesi IFTF (International Floriculture & Horticulture Trade Fair) e Trade Fair Aalsmeer 2019 in Olanda, dal 5 al 7 novembre 2019. IFTF e Aalsmeer Trade Fair sono le due fiere più importanti relative al commercio mondiale di piante e fiori e si svolgono nei dintorni di Amsterdam a inizio novembre, contano oltre 25.000 visitatori provenienti da oltre 100 paesi produttori al mondo su una piattaforma che ospita oltre 300 espositori professionali e leader del settore, dando la possibilità di mettere in comunicazione in un solo grande polo logistico, tutto il mondo ampio e diversificato della filiera florovivaistica mondiale. Una visita a questi due appuntamenti è quindi molto utile per capire andamento dei mercati, dei prodotti e conoscere le ultime novità in fatto di packaging, servizi e logistica, sia per gli addetti al settore che per gli studenti o per chiunque voglia approfittare della visita per stringere nuovi contatti e avviare la propria impresa nel campo del florovivaismo internazionale. Si partirà martedì 5 novembre con pullman privato da Albenga, e tappe a Arma di Taggia e Bordighera, in direzione dell’aeroporto di Nizza; mercoledì sarà la giornata dedicata alla visita del Mercato dei Fiori di Aalsmeer, il più grande ed avanzato complesso commerciale floricolo al mondo, ed alla fiera Trade Fair Aalsmeer; infine giovedì intera giornata dedicata alla visita della fiera IFTF e, in serata, ritorno in Italia.

Per info ed iscrizioni: Distretto Agricolo Florovivaistico del Ponente

Mercato Fiori Sanremo – Via Quinto Mansuino, 12 – 18038 Sanremo (IM) – Mob.328-7186730

distrettosanremo@hotmail.it

https://www.facebook.com/DistrettoFlorovivaisticoDelPonente/?fref=ts

Correlati