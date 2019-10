In allegato: la cartina con le zone coinvolte nell’allerta (indicata la massima colorazione per zone), la scansione oraria dell’allerta.

In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito www.allertaliguria.gov.it , inviato anche tramite twitter (segui @ARPALiguria).

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla

Ricordiamo anche la suddivisione in zone del territorio regionale:

DOMANI, MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE : Mare localmente agitato su C in mattinata.

OGGI, MARTEDÌ 15 OTTOBRE : Il passaggio di un fronte porta piogge diffuse su tutta la regione con intensità generalmente forte e quantitativi cumulati significativi su AD, elevati su BCE; le piogge saranno accompagnate da temporali e rovesci, con alta probabilità di fenomeni forti su tutte le zone. Attenuazione delle precipitazioni nel corso del pomeriggio da Ponente. Venti in rotazione da Sud-Ovest fino a 60-70km/h con rinforzi e raffiche fino a 100-120km/h; mare localmente agitato su BC.

o su C ed E fino alle 20.00

ARPAL ha perciò aggiornato l’ALLERTA METEO PER TEMPORALI:

In questa fase permangono condizioni di instabilità con ancora possibili temporali forti su tutta la regione.

Come previsto la fase dei fenomeni temporaleschi forti e persistenti sta lasciando il posto al passaggio del sistema frontale vero e proprio che da metà giornata interesserà la Liguria a iniziare da Ponente.

