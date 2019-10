Giovedì 10 Ottobre Pam ha inaugurato a Genova un centralissimo negozio in partnership con Arimondo, azienda di grande tradizione già attiva nelle province di Imperia e Savona.

Il nuovo punto vendita, sarà aperto 7 giorni su 7, dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 8.30 alle 20 e la domenica dalle 9,00 alle 13,30 e dalle 16,00 alle 19,45.

Il supermercato, che si trova vicino al Ponte Monumentale in Via alla Porta degli Archi angolo Salita Salvatore Viale, è caratterizzato da una disposizione resa accattivante e innovativa dall’utilizzo di materiali che contribuiscono a creare un’atmosfera calda e accogliente; l’obiettivo è garantire un’esperienza di spesa ancora più coinvolgente, che valorizzi la qualità e l’ampio assortimento dell’offerta Pam.

Il punto vendita, sviluppato su una superficie di 450 mq., presenterà una grande area dedicata a frutta e verdura, dove ogni giorno sarà proposta una selezione d’eccellenza dei prodotti di stagione; un corner sarà invece dedicato ai cibi super-Food con un’ampia offerta di frutta secca, semi, bacche e legumi, in linea con le tendenze alimentari del momento.

Reparti di punta saranno la macelleria, con carne proveniente da allevamenti selezionati, e il banco salumi e formaggi, dove personale qualificato saprà consigliare al meglio nel vasto assortimento di referenze DOP e IGP. Infine la gastronomia e la rosticceria proporranno ogni giorno gustosi piatti pronti mentre l’area forno proporrà una vasta scelta di pane fresco, focacce e pizze e per i più golosi gli imperdibili dolci di Arimondo.

L’inaugurazione del 10 ottobre sarà l’occasione per scoprire sia la convenienza del punto vendita, sia gli innumerevoli vantaggi del programma fedeltà Carta Per Te. Inoltre, a testimonianza dell’attenzione verso le esigenze dei clienti, saranno disponibili, quale metodo di pagamento, anche i servizi Satispay, Apple Pay e Google Pay.

Nel punto vendita saranno impegnati oltre 20 addetti distribuiti nei diversi reparti in cui spiccano i prodotti freschissimi e le eccellenze del territorio affiancati dalla variegata proposta negli assortimenti delle linee a marchio Pam Panorama, pensate per ogni esigenza.

L’inaugurazione rientra in un progetto di sviluppo sul territorio che prevede, nel corso del 2019-20, un piano di oltre 100 assunzioni sull’area regionale, a conferma dell’impegno e l’attenzione che Pam sta riservando a una regione importante e strategica come la Liguria, dove ha incrementato la sua presenza anche grazie a partner come Arimondo.