Il presidente Toti ricorda l’impegno comune per la ripartenza e il rilancio della ferrovia Genova-Casella e per superare, insieme a tutti gli enti a vario titolo coinvolti, le difficoltà provocate dal crollo di Ponte Morandi anche ai cittadini dei Comuni della Valle Scrivia. Regione Liguria rivolge le proprie condoglianze all’amministrazione comunale, a tutta la comunità e ai familiari del sindaco, unendosi al loro dolore.

