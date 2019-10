Il governatore rivolge quindi il proprio ringraziamento al Prefetto Fiamma Spena “per il supporto, la sensibilità, la capacità di dialogo e azione dimostrate durante il suo mandato e soprattutto nell’ultimo anno, in cui abbiamo dovuto affrontare un’immane tragedia, che Genova sta superando con coraggio anche grazie al lavoro e all’impegno comune di tutte le Istituzioni”, conclude Toti.

