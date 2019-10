Un cittadino albanese, residente in un paesino della Valle Nervia, è stato intercettato alla guida di un auto condotta senza aver mai conseguito la patente. L’uomo, 30 anni, regolare in Italia, ha mostrato agli Agenti del Reparto Prevenzione Crimine Liguria un documento che gli agenti hanno giudicato subito sospetto e che, al termine delle verifiche documentali della Polizia Scientifica, risultava falso. E’ così scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria. Contestato il reato di uso di atto falso e la guida senza patente che comporta, alla prima infrazione, una sanzione di 5000 euro e l’esercizio dell’azione penale nel caso di recidiva. Il veicolo è stato invece sottoposto a fermo amministrativo.

