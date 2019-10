Preceduta da precipitazioni sparse è in arrivo da Ovest una perturbazione che provocherà piogge diffuse su gran parte della Liguria, con rovesci e temporali localmente anche forti.

La PROTEZIONE CIVILE REGIONALE ha, quindi, diffuso l’ALLERTA METEO GIALLA PER TEMPORALI, emanata da ARPAL e che interesserà TUTTA LA REGIONE tranne l’estremo Ponente.

Dunque, ALLERTA sulle zone B, C, D, E DALLE 00.00 ALLE 14.00 DI DOMANI MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE.

La nuvolosità che questa mattina è aumentata su gran parte della Liguria anticipa l’arrivo di un fronte dalla Francia che , fin dalle prime ore della notte provocherà precipitazioni diffuse in estensione da Ponente verso Levante. Saranno possibili anche rovesci e temporali forti, più probabili sul centro e sul Levante della regione. Dalle ore centrali di domani, mercoledì 2 ottobre, i fenomeni si attenueranno gradualmente a partire da Ponente.

Ecco l’avviso meteorologico di oggi, con i fenomeni previsti e la loro localizzazione:

OGGI, MARTEDI’ 1 OTTOBRE: dal mattino piogge sparse sul centro-Levante (zone BCDE) di intensità debole o al più moderata; venti in rinforzo da Sud, Sud-Ovest con raffiche 50-60 km/h la sera sui crinali di BDE.

DOMANI, MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE: l’arrivo di un fronte dalla Francia porta dalle prime ore della notte piogge diffuse in estensione da Ponente verso Levante di intensità anche moderata su BCE, dove le cumulate raggiungeranno valori significativi. Le piogge saranno accompagnate da rovesci e temporali forti, la cui probabilità sarà alta su BCE e parte orientale di D. Precipitazioni in esaurimento a partire da Ponente dalle ore centrali. Segnaliamo al mattino raffiche di vento da Sud, Sud-Ovest attorno ai 50-60km/h sui crinali e sui capi di A; mare molto mosso da pomeriggio su C.

DOPODOMANI, GIOVEDI’ 3 OTTOBRE: dalle prime ore della notte venti da Nord in rinforzo su BCDE e su parte orientale di A fino a 50-60km/h con raffiche fino ad 80-100km/h sui crinali ed allo sbocco delle valli esposte; attenuazione dei venti dalle ore centrali.

Ricordiamo che…i temporali forti sono caratterizzati da precipitazione localmente intensa o molto intensa, tipicamente originata da sistemi convettivi di ridotta estensione spaziale (celle convettive) che si sviluppano in un arco di tempo limitato, spesso di durata inferiore all’ora. I temporali organizzati sono sistemi di celle convettive che formano strutture precipitative più estese o durature del tipico temporale. Tipicamente i temporali sono accompagnati da fulminazioni, talvolta possono essere associati a grandinate e isolate raffiche di vento, più raramente da trombe d’aria. Tali fenomeni possono determinare criticità idrologiche per temporali gialle sui bacini piccoli e medi.

Ricordiamo anche la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito www.allertaliguria.gov.it, inviato anche tramite twitter (segui @ARPALiguria).

Sulla pagina www.facebook.com\ArpaLiguria post con immagini, grafici e dati.

In allegato: la cartina con le zone coinvolte nell’allerta , la scansione oraria dell’allerta e l’immagine del satellite sul Mediterraneo alle ore 11.