Torna anche quest’anno nella nostra provincia – durerà tutto il mese di ottobre – l’importante appuntamento con la Campagna Nastro Rosa – LILT for Women 2019- per puntare i riflettori su quanto sia di fondamentale rilevanza sottoporsi ai controlli di prevenzione nella battaglia contro il tumore alla mammella.

La mortalità per questa patologia è infatti in costante diminuzione: grazie alle nuove tecnologie, sempre più precise e sofisticate, in caso di diagnosi precoce la guaribilità è superiore al 95% dei casi.

Per questo motivo, l’obiettivo della Campagna Nastro Rosa è sensibilizzare un sempre maggior numero di donne sulla vitale importanza della prevenzione attraverso i corretti stili di vita e i controlli periodici, anche presso la nostra sede LILT di Corso Mombello 49 a Sanremo (per informazioni chiamare il numero 0184/1951700) o la Delegazione LILT di Bordighera.

Alle visite come ogni anno si affiancheranno molteplici iniziative “in rosa”. Particolarmente significativa la manifestazione d’apertura di LILT for Women 2019 domenica 29 settembre con il 2° Memorial Fabiola Brancato “Corri per Fabiola”, che raccoglie simbolicamente il testimone della quarantaquattrenne prematuramente scomparsa nel 2018 nella città di confine. L’evento vuole ricordare, anche in memoria di Fabiola, quanto siano fondamentali la prevenzione e la diagnosi precoce. L’appuntamento con il “Memorial Brancato” sarà al Belvedere del Resentello di Ventimiglia dalle ore 7.30 per le iscrizioni alla “passeggiata” non competitiva.

Gli altri eventi in programma:

Venerdì 4 Ottobre alle ore 16.30 presso la Sala Punto d’incontro al Supermercato Coop Sanremo di Corso Matuzia 1 (1°piano) “Vero o Falso? – parliamone con il medico” conferenza per imparare a cercare le corrette informazioni utili a proteggerci da bufare e fake news. Relatore il Presidente LILT Dr. Claudio Battaglia.

Venerdì 18 alle ore 18.00 si bissa l’appuntamento informativo “Vero o Falso? – parliamone con il medico” presso la Casa Comunale di Pontedassio. Relatore il Presidente LILT Dr. Claudio Battaglia.

Domenica 20 alle ore 12.30 presso il ristorante Rio del Mulino a Rocchetta Nervina ci sarà il 4° Galà di Solidarietà organizzato dai volontari della Delegazione LILT di Bordighera. Quota di partecipazione 35€ tutto compreso (ricco menù e tanta buona musica). Si accettano prenotazioni fino a mercoledì 16 (fino a esaurimento dei posti) chiamando la Delegazione LILT Bordighera al tel. 0184 264003 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 o il numero 338 9519720 dalle ore 9 alle ore 18.

Venerdì 25 presso la nostra sede in Corso Mombello 49 a Sanremo alle ore 17.00 si terrà l’estrazione dei biglietti della Lotteria LILT. Venticinque i premi in pallio, tra cui un week-end a Lisbona per due persone. I tagliandi sono disponibili presso la nostra sede. I numeri importanti non sono tanto quelli che saranno estratti dall’urna ma quelli dei pazienti oncologici che riusciremo ad aiutare con il ricavato della lotteria. Con un’auto dedicata la LILT infatti accompagna quotidianamente all’ospedale, per sottoporsi a terapie e visite, chi ne dovesse avere necessità.

Sabato 26 si terrà un punto informativo con volontarie LILT alla Coop di Corso Matuzia 1 a Sanremo (ore 9-12.30). Verrà allestito un corner con materiale divulgativo.

Come ogni anno edifici e angoli significativi della provincia si vestiranno del colore simbolo del Nastro Rosa per richiamare l’attenzione sull’importanza dei programmi di screening attraverso l’illuminazione di immobili, piazze, fontane e dei monumenti artistici più riconoscibili e ad alta visibilità. Nelle vicinanze sarà apposto un cartello esplicativo per ricordare le finalità dell’iniziativa.

Il Comune di Ventimiglia, primo in Liguria e sicuramente tra i primi in Italia, sosterrà il Mese della Prevenzione mettendo a disposizione delle proprie dipendenti controlli di prevenzione del tumore alla mammella per tutto il mese di ottobre offrendo visite gratuite al personale femminile del Palazzo comunale. Le visite saranno effettuate presso i servizi sociali dal Senologo Dr. Claudio Battaglia, coordinatore della Breast Unit dell’Asl 1 Imperiese e Presidente LILT.

Rosa LILT anche nelle farmacie della provincia, che come ogni anno si sono rese disponibili a collaborare ospitando alcune volontarie con brochures divulgative.

La Campagna Nastro Rosa – LILT for Women 2019 del mese di Ottobre è senza dubbio l’azione di sensibilizzazione più conosciuta della LILT.