Domenica 29 settembre torna la “Giornata dei Sentieri Liguri – Ligurian Trails Day”, il calendario di iniziative per la valorizzazione dei tracciati della Rete Escursionistica Ligure (REL) organizzato grazie all’accordo operativo fra Regione Liguria, Federparchi, CAI, FIE, AIGAE, ed Enti gestori delle aree protette.

Un’intera giornata di escursioni guidate, educazione ambientale, cultura e tradizioni nelle aree più belle e interessanti della Liguria, da quelle prossime al mare alle cime dell’Appennino e delle Alpi Liguri. Fulcro delle iniziative saranno i due percorsi che attraversano longitudinalmente la Liguria, l’Alta Via dei Monti Liguri (AVML) ed il Sentiero Liguria, ma anche tutti gli itinerari di collegamento che congiungono trasversalmente l’area tirrenica e padana e le mete più belle dei Parchi, fra mare e monti.

Il Parco delle Alpi Liguri parteciperà alla giornata con due iniziative gratuite, che seguiranno un simbolico fil rouge: il rispetto della biodiversità e della natura mediante l’acquisizione di una corretta percezione dell’ambiente e la cura del proprio tempo libero come vera e propria dedizione ad un loisir attivo e proficuo.

Ecco dunque, in dettaglio, gli eventi di domenica 29 settembre nel Parco delle Alpi Liguri:

Escursione “Tracce di popoli antichi – Il Passo Mezzaluna, crocevia sulla Strada Marenca”

L’escursione coinvolgerà la principale faggeta della Regione Liguria, il Bosco di Rezzo, che si estende fra i 900 e i 1400 metri di altitudine per circa 600 ettari, e raggiungerà il Monte Monega nel Comune di Montegrosso Pian Latte.

Nei pressi di Passo Teglia (1387 m s.l.m.), magnifico punto panoramico dal quale è possibile ammirare dall’alto tutta la Valle Argentina, parte un sentiero di facile percorribilità che in breve giunge al Passo della Mezzaluna (1454 m s.l.m.). Crocevia importante lungo la Strada Marenca, antica via di collegamento con il mare ricca di testimonianze storico-antropologiche, il sito conserva tracce di antichi insediamenti, recinti in pietra per il bestiame e vecchie carbonaie.

Al rientro, possibilità di prenotare merenda (a carico dei partecipanti) presso l’Agriturismo “Al Santuario” di Rezzo.

Ritrovo: ore 9 a Rezzo (IM) oppure ore 9:30 a Passo Teglia

Durata: 6 ore andata e ritorno – Difficoltà: E

Quota di partecipazione: escursione gratuita. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

Equipaggiamento consigliato: scarponcini da trekking, pantaloni lunghi, giacca impermeabile, cappellino e crema solare, acqua, pranzo al sacco.

Info: prenotazione richiesta entro le ore 13 di sabato 28 settembre – E-mail: comunicazione@parconaturalealpiliguri.it – Daniela Girardengo 338 6477248

Info e prenotazioni merenda: Agriturismo Al Santuario – Tel. 338 4246595

Laboratorio sensoriale “Il sesto senso delle Alpi – Natura, emozioni e profumi”

Un residuo dell’evoluzione, una capacità che permetteva di riconoscere il pericolo e mettersi in salvo dai predatori. Premonizione e intuito, ma anche attitudine a percepire il proprio corpo nello spazio e a comunicare oltre le parole, attraverso gesti, emozioni, sensazioni.

La Dott.ssa Valentina Balestra, Operatore in Educazione Ambientale e alla Sostenibilità, proporrà un laboratorio dedicato ai “5 sensi + 1”, aperto a tutti ma rivolto in particolate ai bambini e alle famiglie, che si svolgerà sui prati di Colle Melosa.

Il programma prevede, in mattinata, una breve passeggiata a piedi nudi nell’erba per stimolare la circolazione, seguita da una sessione di yoga con istruttore certificato. Nel pomeriggio, laboratorio di educazione alimentare per bambini, laboratori sensoriali con erbe aromatiche e massaggi alle mani con oli essenziali.

Possibilità di prenotare il pranzo (a carico dei partecipanti) presso il Rifugio Allavena di Colle Melosa.

Ritrovo: ore 10:30 a Colle Melosa (IM)

Durata: giornata intera

Quota di partecipazione: escursione gratuita. Pranzo al sacco o in rifugio (a carico dei partecipanti).

Equipaggiamento consigliato: scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica, pantaloni lunghi, giacca impermeabile, cappellino e crema solare, acqua.

Info: prenotazione richiesta entro le ore 13 di sabato 28 settembre – E-mail: comunicazione@parconaturalealpiliguri.it – Daniela Girardengo 338 6477248

Per il pranzo in rifugio: Rifugio Franco Allavena – Tel. 0184 241155 – info@nuovorifugioallavena.it

Info meteo Giornata dei Sentieri Liguri: in caso di allerta meteo rossa o arancione tutte le attività sono annullate o rinviate a data da destinarsi. In caso di allerta meteo gialla, consultare il sito di ARPAL https://www.arpal.gov.it/homepage/meteo.html (se la zona dell’escursione coincide con quella dell’avviso, contattare l’organizzatore per avere ragguagli sullo svolgimento dell’iniziativa).

Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri – Via Roma 11 – 18026 Rezzo (IM) – Tel. 0183 753384 – info@parconaturalealpiliguri.it – www.parconaturalealpiliguri.it