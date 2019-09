Dopo la parentesi maschile con la sfida Mondovì-Nizza dello scorso, sarà nuovamente un test match femminile ad aprire la Sanremo Volley Cup, giunta alla 35a edizione, abbinata al XXVII Memorial Dado Tessitore e nuovamente suddivisa in tre week end. Il primo atto della storica kermesse della Nuova Lega Pallavolo Sanremo si consumerà dopodomani, sabato 28, con l’interessante incontro di serie A1 tra le quotate francesi del Volero Le Cannet e il Reale Mutua Fenera Chieri ‘76, team che si candida ad un ruolo di rivelazione del campionato italiano 2019/2020.

L’appuntamento, che mette anche in palio il IV Trofeo Enrico Chiavari, è fissato per le ore 17.30 (arbitri: Roberto Russo e Barbara Roncati di Genova) presso la palestra Ruffini di Taggia (ingresso libero), preceduto, in mattinata, dal tradizionale corso di aggiornamento tecnico, tenuto dall’allenatore del Volero Le Cannet, Lorenzo Micelli, alla prima esperienza in Francia, ma con all’attivo due Champions League con Bergamo e trofei sia alla guida di club di Turchia e Polonia, oltre ad una medaglia d’oro alle Universiadi alla guida dell’Italia.

Il nuovo coach del Chieri è invece Giulio Bregoli, vice allenatore della nazionale italiana che poche settimane fa in Turchia ha vinto il bronzo agli Europei.

Tra le protagoniste di quello che è un test importante per rodare le squadre in vista dei primi impegni ufficiali della stagione, ci saranno con la maglia del Volero anche le serbe Markovic, Jovic e Milojevic, le cubane Palma Rodriguez ed Herrera Blanco, Kornienko, mentre il Chieri schiererà, tra le altre, l’Usa Rolfzen, l’olandese Meijers, l’italiana Guerra e, tornate da qualche giorno dall’Europeo, Grobelna (Belgio) e Laak (Estonia). Nelle fila piemontesi anche Bosio, Perinelli e De Bortoli, argento ad inizio estate all’Universiade con maglia azzurra.

Chieri deve fare a mano della Usa Poulter e della portoricana Enright, ancora impegnate in nazionale.

Con la maglia transalpina tre le reduci dall’Europeo: Hasanova (Azerbajan), Barakova (Bulgaria) e Giardino (Francia). Unica assente la russa Lazareva, in nazionale, dopo la rassegna continentale, per la World Cup.

Una novità di grande prestigio: il match andrà in diretta streaming su una piattaforma specializzata (MyTvChain.com – https://mytvchain.com/acpv) e quindi sarà visibile tramite computer e dispositivi mobili, se collegati ovviamente a Internet, da appassionati di tutto il mondo.

All’incontro, organizzato con la collaborazione del Volley Team Armataggia, sarà presente anche Ivan Miljnkovic, atleta serbo campione olimpico nel 2000 a Sydney, per tante stagioni colonna della Lube Macerata, con cui ha vinto tantissimi trofei.

La Sanremo Cup Tessitore, sostenuta dal Laboratorio Farmaceutico CT, come accade ormai da diversi anni, strizzerà l’occhio ai giovani. Domenica 29 sui campi del Mercato dei Fiori di Valle Armea, a Sanremo, andrà infatti in scena un torneo maschile Under 14, a carattere regionale, con Nlp Sanremo, Nova Imperia, Volley Team Finale, Carcare e Albenga Volley. Nei due successivi fine settimana (5-6 e 12-13 ottobre) sarà la volta di un torneo Under 14 femminile a 6 squadre e di un torneo Under 14 maschile a otto, quest’ultimo con le migliori formazioni del panorama nazionale della categoria. A cercare di ripetere il successo dello scorso anno ci sarà anche la Lube Civitanova Marche.

Tra le iniziative collaterali anche un corso di retraining pblsd, nella serata di giovedì 3 ottobre presso impianto sportivo Mercato dei Fiori, a cura del centro di formazione sanitaria A&D Academy.

Per ulteriori informazioni: www.pallavolosanremo.it e Facebook (Sanremo Volley Cup)