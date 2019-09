Domani, mercoledì 25 settembre, alle 14 nella Sala Trasparenza di Regione Liguria (piazza De Ferrari 1, piano terra) si svolgerà la conferenza stampa di presentazione delle tappe liguri di “Nonno ascoltami! – l’ospedale in piazza’, la campagna nazionale di controlli gratuiti dell’udito, promossa dall’omonima Onlus e giunta alla decima edizione.

Interverranno:Sonia Viale, vicepresidente e assessore alla Sanità e Politiche sociali di Regione Liguria; Felice Scasso, direttore del reparto di Otorinolaringoiatria – Ospedale “Antero Micone”; Andrea Barbieri, direttore SC di Otorinolaringoiatria – Asl 4 Chiavarese; Paolo Castignani, referente “Nonno Ascoltami! – Udito Italia Onlus”; Paola Ronchetto e Andrea Costa, partner tecnici.

La decima edizione della campagna nazionale “L’Ospedale in piazza” è partita il 22 settembre: il programma si snoda su cinque domeniche (fino al 20 ottobre) coinvolgendo gli Ospedali di 36 città in 16 Regioni, con medici specialisti e tecnici dell’udito che per un’intera giornata sono a disposizione dei cittadini nelle piazze di riferimento. Coinvolto è un bacino di utenza di oltre 10 milioni di cittadini in tutta Italia, a cui è offerta l’opportunità di effettuare controlli gratuiti dell’udito nelle tende messe a disposizione da Croce Rossa e Misericordia, grazie all’impegno dei partner nazionali e locali.

I NUMERI DELL’EDIZIONE 2019

– 16 regioni, 36 città

– 50 ospedali

– 150 medici

– 300 audioprotesisti e audiometristi

– 1.000 volontari

“Nonno Ascoltami! – L’Ospedale in piazza” anche quest’anno è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero della Salute ed è realizzato con il supporto dell’Oms.