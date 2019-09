“Verranno assolutamente ascoltate le legittime preoccupazioni dei cittadini, i quali hanno diritto di avere un accesso alle cure agevole ma anche di avere un ospedale moderno, adeguato negli spazi e attrezzato sia per i pazienti che per gli operatori”. Lo afferma l’assessore alla sanità della Regione Liguria Sonia Viale, che risponde alle richieste di chiarimento di una parte della popolazione ponentina, preoccupata per la chiusura dei punti di pronto soccorso a seguito della realizzazione dell’Ospedale Nuovo, a Taggia. “La nuova struttura sarà adeguata ai bisogni e ai numeri relativi agli accessi e verrà anche potenziata la rete dell’emergenza. Nessuno ha intenzione di penalizzare la sanità locale, ma di convogliare le risorse a nostra disposizione per ottimizzare le prestazioni sanitarie al cittadino”. “Per questo – continua l’assessore Viale – saranno coinvolti i sindaci del territorio per ogni chiarimento”. A seguito dell’importante incontro pubblico organizzato dall’Ordine dei medici a Sanremo e alla proposta di Cittadinanza attiva di istituire una commissione consultiva, dice: “Raccolgo la proposta di cittadinanza attiva di istituire una commissione consultiva per chiarire i dubbi con persone competenti sulla materia. L’ospedale nuovo è il nostro futuro e non possiamo perdere questa opportunità”.

