Più di 50 insegnanti hanno risposto all’appello lanciato dalle mamme e dal Comune di Molini di Triora per ricoprire il posto di maestra dell’asilo Don Antonio Caldani. I docenti si sono fatti avanti non solo dalla Liguria, ma anche da Emilia Romagna, Calabria, Basilicata e Sicilia. La maestra dell’asilo di Molini ad agosto è stata assunta in una scuola a Sanremo. L’amministrazione ha chiamato tutti gli insegnanti in graduatoria, senza successo ed ha pensato ad un appello su Facebook, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

Correlati