La Dante Alighieri di Monaco festeggia quest’anno i suoi primi quaranta anni di attività e celebra l’importante anniversario inaugurando la stagione 2019/2020 con una mostra fotografica sulle eccellenze italiane che sarà aperta da martedì 8 ottobre fino a domenica 10 novembre dalle 14:00 alle 19:00 presso la Salle d’Exposition du Quai Antoine 1er di Monaco, con il Patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Monaco.

Il fotografo Amedeo M.Turello, ha ritratto per questo progetto un notevole numero di soggetti che rappresentano l’italianità: quanto di positivo, bello, creativo c’è nel nostro Paese.

Paesaggi, architetture e personalità che ci rappresentano e ci ricordano chi siamo e quali strade dovremmo percorrere.

Tanti i ritratti di illustri personaggi, molti dei quali sono stati ospiti della Dante, personalità dei più disparati ambiti, dal cinema alla pasticceria, dalla letteratura alla musica, dall’arte alla scienza, dalla moda, all’architettura che rappresentano l’eccellenza italiana.

“La cosa più affascinante di questo progetto sono gli incontri che ho avuto, i momenti trascorsi con donne e uomini meravigliosi, attimi che ho cercato di fermare nel tempo. Quando osservate queste fotografie vorrei che non pensaste a chi le ha realizzate, ma solo a loro, al loro talento, alla loro perseveranza, al loro coraggio e ai loro sogni, perché sono loro che rappresentano l’Italia e sono loro i protagonisti di un possibile nuovo Rinascimento italiano.”

Rinascita significa non tanto far risorgere un passato, ma risvegliare il presente. E’ il nostro tempo che occorre destare a nuova vita: a questo tempo, al suo dramma, alle sue attese è necessario dare parola. Turello ci mostra quanto l’immagine sia oggigiorno il vero linguaggio universale, che non necessita di traduzioni o di interpretazioni, che la comunicazione visiva è forse la più carica di narrativa, anche per la sua immediatezza. Da qui è nato il progetto di raccontare il nostro Paese e le sue eccellenze per immagini. Da qui l’idea di celebrare l’anniversario della Dante con una mostra di fotografia che parlasse dell’Italia e dei suoi luoghi, delle nostre arti e dei testimoni della nostra cultura.

Il programma prevede il 21 ottobre al Théâtre des Variétés a partire dalle 19:00, una conferenza–dibattito di approfondimento del progetto fotografico con la partecipazione di importanti esponenti del mondo economico e culturale italiano.

ESPOSIZIONE: DALL’ 8 OTTOBRE AL 10 NOVEMBRE 2019. INGRESSO LIBERO CON ORARIO 14/19,00

VISITE GUIDATE della Mostra in Italiano, Francese ed Inglese

2 WORKSHOP DI RITRATTO FOTOGRAFICO

CONFERENZA: RITRATTO ITALIANO. DALLO STEREOTIPO ALLA REALTA’ – THÉÂTRE DES VARIÉTÉS – 21 OTTOBRE 2019 – Incontro-Dibattito

INGRESSO SU PRENOTAZIONE E AD ESAURIMENTO POSTI – ORARIO 19, 00-20,30.

INFO e PRENOTAZIONI: INFO.DANTEMC@GMAIL.COM +377 97708947