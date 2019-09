Dopo l’edizione Slow Fish 2019, Liguria protagonista da oggi, 20 settembre, a lunedì 23 settembre a Bra (Torino) alla dodicesima edizione di Cheese, il più importante evento dedicato al settore lattiero caseario e alle produzioni a latte crudo. Allestito per l’occasione, in collaborazione con Slow Food, uno spazio espositivo di 50 mq con cui Regione, attraverso la presenza di produttori delle categorie merceologiche ammesse, rappresenterà il territorio con l’esposizione di materiali promozionali. “Numerosa la presenza di aziende liguri, rappresentative dell’intero territorio regionale, che in collaborazione con Agenzia in Liguria e la Camera di Commercio di Genova e delle Riviere avranno l’opportunità di promuovere i nostri prodotti, offrendo al pubblico assaggi e informazioni presso lo stand allestito, oltreché a un’area dedicata agli incontri e ai confronti” sottolinea l’assessore regionale al Commercio Andrea Benveduti.

Durante i giorni di Cheese, in collaborazione con i cinema della Città, Slow Food organizza una rassegna di corti e proiezioni dedicate al mondo dei pastori, dei produttori di formaggio, con le loro storie e le loro testimonianze. Ogni proiezione sarà preceduta o seguita da dibattiti con i registi o i protagonisti delle proiezioni. “Regione Liguria sostiene questa iniziativa diffondendo i video promozionali del nostro territorio e piccoli assaggi da parte delle aziende liguri in concomitanza delle proiezioni” conclude Benveduti.