A Triora il filo conduttore della programmazione proposta dalla manifestazione “Mabon” è quello del calendario lunare.

È un tipo di calendario che precede quelli solari a cui siamo abituati da secoli. È un calendario che riporta all’Uomo quando era cacciatore, raccoglitore, pastore. Un uomo che vive in completo connubio con la natura.

Il territorio di Triora è un territorio molto ampio, che va dai margini dell’ambito mediterraneo fino alle Alpi liguri. Un territorio che è stato abitato in modo diverso nel tempo e che vuole ritornare protagonista con questa dimensione di evento che è il suo calendario, un calendario ancestrale. Perché a Triora la vita è ancora – e sempre sarà – a misura naturale.

Triora è un abitato, ma anche uno spazio articolato con un ampio territorio e ormai un modo di vivere e di affrontare una Liguria diversa, inattesa, emozionale.

L’anno è diviso in due sezioni: arco ascendente ed arco discendente. La buona e la cattiva stagione.

MABON 21-22 SETTEMBRE

Mabon è il “sempre giovane” figlio di Modron, “la madre”.

Signore della caccia, dà il nome alla festività arcaica dell’equinozio di autunno.

Punto di equilibrio tra luce e oscurità. Conclusione con il secondo raccolto delle intense attività primaverili ed estive.

Si entra in un momento molto importante per la vita dei nostri antenati, che in Liguria occidentale, spesso, si chiamano “gli antichi”. In alcuni luoghi hanno fama di essere stati invincibili e fortissimi. Se non altro perché hanno domato, con pochi mezzi, un territorio ostile, fatto di pietra, di pendenze eccessive, di terra avara.

Mabon è protettore della caccia vissuta come necessità, memoria del tempo. È autunno, una bella stagione, ormai. È il momento del racconto, del ricordo delle avventure e dei lavori estivi, ma anche della caccia avvenuta in altura, nei boschi impenetrabili. De bicchiere di vino rosso, stretti attorno ad un tavolo, la sera. Della serenità di una buona birra, memoria dei cereali fermentati o dell’idromele dei Liguri del passato arcaico.

Si fa sera. Si avvicina la notte più oscura dell’anno, Samain. La si conosce bene ormai, non ci fa più paura.

Programma

SABATO 21 SETTEMBRE

– Mercatino medioevale

– “Accampamento ludico didattico ” a cura del “Gruppo Storico La Medioevale”

Si potrà visitare le tende, toccare i materiali e rivivere gli usi e costumi della vita quotidiana medioevale come essere in un museo interattivo.

Armi e armature – la cucina – il fuoco – i giochi – la tessitura – lo scriptorium – il mercante – la forgia – il tabernacolo. Per l’occasione verra fatto provare il trabucco, antica catapulta realizzata come copia fedele a quelle in uso nel medioevo.

Workshop e laboratori bimbi

nella piazza Tommaso Reggio musiche e danze con le contaminazioni etniche dei TRIBAUTA

Marta Laveneziana interpreterà con intensa ispirazione il rituale del Mabon, e ci condurrà nella propiziatoria danza della Spirale

Il finale lascerà spazio alla condivisione, protagonista sarà uno dei frutti del secondo raccolto: la castagna, una delle tre bocche da cui trae origine il nome di Triora.

DOMENICA 22 SETTEMBRE

ore 11,00 circa visita guidata per le vie del borgo con la guida Raffaella Asdente.

da piazza Tommaso Reggio partenza del tradizionale “Cammino selvatico”. Un personaggio reale che incarna il fantastico – Jack in The Green – ci condurrà all'”Albero con un solo Occhio” per recare un’offerta, ricevere un dono e tentare di carpire il segreto del bosco, accompagnato da sonorità musicali di Elena Mazzullo e della sua Arpa.

Condivisione con cottura castagne