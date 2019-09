La Liguria maglia nera in Italia per quanto riguarda gli incidenti autostradali nel 2018, soprattutto per le auto. Il tasso di incidentalità sui 341,2 chilometri di rete regionale è stato superiore di 4 punti a quello nazionale e quasi il doppio solo per i i veicoli leggeri. Nella classifica delle 10 autostrade più pericolose d’Italia ci sono la Messina-Palermo, seguita dalla Genova-Savona, la Genova-Sestri Levante e la Genova-Serravalle. I dati emergono da un dossier, elaborato da Uniontrasporti su richiesta della Camera di Commercio di Genova.



