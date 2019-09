Presentate ieri sera le attività per bambini, ragazzi e adulti della Scuola di Teatro Banchéro Officina (responsabile dei corsi Giorgia Brusco) del Teatro del Banchéro (Direttore artistico Marcello Prayer). Oltre 130 gli iscritti dell’ultimo anno. I corsi si svolgeranno a partire dal mese di ottobre, sia presso la sede di Taggia che al Palazzo del Parco di Bordighera. I saggi finali sono previsti a maggio del 2020.

I corsi attivi quest’anno saranno i seguenti:

a Taggia il lunedì dalle 15 alle 17 “gruppo cadetti” per ragazzi dai 14 ai 16 anni; dalle 17 alle 19 “gruppo junior” dagli 11 ai 14 anni; dalle 19 alle 21 “gruppo ragazzi” dai 16 ai 20 anni; il mercoledì dalle 17 alle 19 “gruppo bambini” dagli 8 agli 11 anni. Sempre a Taggia sono attivi due corsi adulti: uno il mercoledì sera dalle 20 alle 23 e uno il giovedì sera dalle 21 alle 24. I due corsi si equivalgono e durante l’anno seguiranno lo stesso identico lavoro.

a Bordighera sono invece attivi i corsi il martedì con i seguenti orari: dalle 17 alle 19 “gruppo bambini” dagli 8 ai 12 anni; dalle 19 alle 21 “gruppo ragazzi” dai 13 ai 18 anni e dalle 21 alle 24 “gruppo adulti” dai 18 anni in su. Per i bambini dai 6 agli 8 anni, sia a Taggia che a Bordighera, c’è la possibilità di frequentare un corso propedeutico con l’insegnante Luciana Isola o di essere inseriti nel gruppo bambini, dopo un periodo di prova.

Per partecipare non è necessario essere attori, né aver già partecipato ai corsi. E’ sufficiente la voglia di mettersi in gioco. Sono previste due lezioni di prova gratuite prima di procedere con l’iscrizione. I corsi partiranno da martedì 1° ottobre. Per chi desidera provare è necessario presentarsi con abiti comodi e calze antiscivolo.

“Inizia il 24° anno della scuola di teatro Banchéro Officina – spiega Giorgia Brusco – con un entusiasmo e una voglia che si rinnovano costantemente e crescono ogni anno in modo esponenziale. Voglia di giocare, di scoprirsi, ma anche di ritrovare anime amiche e familiari, per continuare un percorso che per molti nostri allievi è sempre nuovo. Cerchiamo ogni anno di offrire agli iscritti nuovi percorsi, sia attraverso i diversi professionisti portano le loro esperienze negli stage, sia con le tematiche trattate nel corso “base” settimanale, mantenendo ferme le priorità didattiche che per noi sono imprescindibili per chi si accosta a questo magico mondo che è il Teatro. Le nostre finalità sono quelle di creare spettatori consapevoli, di avvicinare anime, di creare luoghi di incontro e scambi in un ambiente sano basato sulla fiducia ed il rispetto reciproco, aprire nuovi orizzonti su noi stessi e sugli altri, giocare per scoprirsi e trovarsi, cercare dentro di noi nuovi stimoli, lasciare lontano il mondo reale per tuffarci a piene mani, attraverso l’immaginazione, nelle Verità più profonde. E questo vale per tutti, grandi e piccini, ovviamente con linguaggi e metodologie diverse che si adattano alle diverse fasce di età e alle diverse esperienze di vita”.

I professionisti che terranno stage di perfezionamento saranno Marcello Prayer, attore e regista, che insegna presso il Teatro della Pergola di Firenze, Luigi Orfeo, attore e regista presso Fools e Teatro della Vanchiglia di Torino, Pietro Conversano, attore, regista e formatore presso il Teatro delle Marche, Renato Cuocolo e Roberta Bosetti, attori, registi e drammaturghi per IRAA Theatre. Info http://www.teatrodelbanchero.it/officina-scuola-di-teatro/corso-di-teatro-per-adulti/

Il Laboratorio di scrittura sarà condotto da Gianni Cascone, scrittore e regista teatrale. Info: http://www.teatrodelbanchero.it/pagine-riservate/laboratorio-di-scrittura-2019-2020/

Anche quest’anno, con il claim “Ogni giorno è teatro”, per la campagna di comunicazione della Scuola di Teatro Banchéro Officina è stata scelta un’immagine che ricorda una notissima opera teatrale (Agenzia: Federico Crespi & Associati, Art director Paola Trebini).