Un esperienza unica in un luogo dove puoi praticare sport e godere della cucina Ligure!

Partenza da Laigueglia sabato 14 settembre in e-bike accompagnati da guide mtb, staff di supporto e assistenza medica in direzione Ormea (cena e pernottamento inclusi) visitando i Comuni di Testico, Borghetto d’Arroscia (pranzo incluso) e Pornassio. Domenica 15 settembre ritorno verso Laigueglia pedalando tra i Comuni di Ormea, Caprauna, Vendone (pranzo incluso) e Albenga.

Dalla Voce del Mare al Silenzio della Montagna… Tour delle Torri Saracene: da Laigueglia a Ormea in e-bike lungo le antiche vie che congiungono Liguria e Piemonte. Pedalata emozionale in e-bike sui sentieri delle Alpi Liguri. Percorso enogastronomico alla scoperta dei prodotti tipici.