A Sanremo il 23 settembre al ‘Floriseum’ – Museo del Fiore di Villa Ormond – si svolgerà la 40a edizione degli “Incontri Fitoiatrici” organizzati dal Centro di Competenza ‘Agroinnova’ dell’Università di Torino in collaborazione con l’IRF – Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo con tema “AGGIORNAMENTI E APPROFONDIMENTI FITOSANITARI IN FLORICOLTURA“.

L’incontro è rivolto a floricoltori, tecnici e operatori del settore ortofloricolo finalizzato a fornire aggiornamenti sull’evoluzione delle avversità delle piante ornamentali nonché soluzioni di gestione fitosanitaria in un’ottica di difesa integrata.

La Regione Liguria, sulla base del D.G.R. 1341/2016, riconosce ai partecipanti all’incontro n° 3 crediti formativi a valere per l’area formativa “Difesa integrata e agricoltura biologica” utili al rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari e all’attività di consulenza sull’impiego dei prodotti fitosanitari.