In occasione dell’evento “Expo Valle Arroscia” che si terrà dal 6 all’8 settembre 2019 a Pieve di Teco (IM), il Centro di Educazione Ambientale (CEA) del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri sarà presente con uno stand istituzionale per fornire informazioni sull’area protetta e avviare le attività a supporto della costruzione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.

Il CEA del Parco Alpi Liguri è stato infatti incaricato dalla Regione Liguria, insieme agli altri CEA del Sistema Ligure di Educazione Ambientale, per la realizzazione delle azioni previste dal progetto redatto e approvato in accordo con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM): tale progetto ha come principale obiettivo quello di informare e sensibilizzare i cittadini sulle tematiche ambientali connesse alla Strategia di Sviluppo Sostenibile per l’Agenda2030, il programma d’azione per le persone, il pianeta, la pace, la prosperità e la partnership sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.

In particolare, questo primo evento si inserisce nelle attività di tipo B “Azioni di informazione e sensibilizzazione della società civile”, che individuano come destinataria la cittadinanza residente nell’ambito di competenza del CEA del Parco Alpi Liguri (circa 30 Comuni della Provincia di Imperia).

Durante l’evento, gli operatori del Parco delle Alpi Liguri distribuiranno alla cittadinanza materiale informativo appositamente creato (un dépliant e un questionario) e forniranno informazioni aggiuntive di interesse relative alla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, nonché agli Obiettivi previsti dall’Agenda 2030.

Nel corso dell’anno 2019-2020, il Centro di Educazione Ambientale dell’Ente Parco porterà avanti anche le altre azioni previste a valere sulla suddetta strategia:

un evento di lancio, in collaborazione con il CEA di Imperia, destinato a tutte le amministrazioni comunali e alla cittadinanza residente nei Comuni dei due ambiti di competenza; tavole rotonde organizzate in ogni valle per coinvolgere le rispettive amministrazioni; incontri individuali fra gli operatori del CEA e gli amministratori dei singoli Comuni, per un migliore e più diretto inquadramento della Strategia; escursioni guidate sul tema della sostenibilità e del turismo slow, suddivise per valli e nel territorio del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri; eventi tematici per coinvolgere la cittadinanza in modo attivo (aperitivi sostenibili); tavoli di lavoro fra gli operatori dei CEA e i rappresentanti di Associazioni, Enti comunali, Imprese e Strutture ricettive suddivisi per valli; workshop tenuto da docenti ed esperti in campo ambientale per inquadrare l’Agenda 2030 anche da un punto di vista normativo e scientifico; convegno finale sui risultati ottenuti dal lavoro svolto in sinergia con le amministrazioni locali.

L’attività di comunicazione dei contenuti della Strategia Regionale e Nazionale sarà avviata con una conferenza stampa (prevista indicativamente a Imperia, città capoluogo), alla quale verranno invitate le autorità/istituzioni e le principali testate giornalistiche locali.

Parallelamente, si procederà con la redazione di un piano di comunicazione ad hoc, allo scopo di organizzare periodicamente e costantemente la diffusione dei contenuti della Strategia e delle attività degli operatori mediante i canali Social, la newsletter del Parco e il sito internet dell’Ente.

Progetto finanziato nell’ambito dell’accordo Regione Liguria-Ministero dell’Ambiente per la costruzione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile