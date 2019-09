L’Associazione Vallinmusica organizza a Cosio d’Arroscia, venerdì 6 settembre, alle ore 21.15, nella magnifica cornice del Santuario della Natività di Nostra Signora Bambina una serata d’eccezione. Si esibiranno i Cantori Gregoriani di Fulvio Rampi. I Cantori Gregoriani sono un gruppo vocale a voci virili che dal 1986 si dedica in modo esclusivo allo studio e alla diffusione del canto gregoriano. Costituito interamente da specialisti, l’ensemble fonda la propria proposta esecutiva sull’indagine semiologica, ovvero sullo studio delle antiche fonti manoscritte risalenti ai secoli X-XI. Fondatore e direttore del gruppo è Fulvio Rampi, dottore in canto gregoriano alla scuola di Luigi Agustoni, docente di Prepolifonia al Conservatorio di Torino, già maestro di Cappella della Cattedrale di Cremona, ora direttore del Coro Sicardo di Cremona. L’Associazione Vallinmusica intende diffondere la musica cosiddetta “importante” sul territorio della Liguria di Ponente e nel Basso Piemonte e valorizzare l’immenso patrimonio storico-artistico presente sia nelle Valli Arroscia, Impero e Alta Val Tanaro che sulla costa ligura da Ventimiglia a Savona.

I Cantori Gregoriani sono un gruppo vocale a voci virili che dal 1986 si dedica in modo esclusivo allo studio e alla diffusione del canto gregoriano