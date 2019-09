Si chiamerà Trofeo Riviera la regata di avvicinamento tra Imperia e Montecarlo e porterà le Regine del Mare, iscritte alla Monaco Classic Week, da Calata Anselmi allo Yacht Club de Monaco.

La regata prenderà il via lunedì 9 settembre al termine del Raduno Imperiese, in calendario da giovedì 5 a domenica 8 settembre.

Questa la decisione di oggi, a seguito di un incontro tecnico avvenuto allo Yacht Club di Imperia, alla presenza dei tecnici dello yacht club cittadino, di quello monegasco, dell’Amministrazione Comunale e di Assonautica Imperia.

Un nome, quello della competizione velica, che vuole suggellare un’unione di territori e di progetti futuri tra due città, quella imperiese e quella monegasca, con una forte tradizione marinaresca e con manifestazioni, come le Vele d’Epoca di Imperia e la Monaco Classic Week, che collaboreranno sempre più nelle prossime edizioni.

Gli yachts avranno modo di iscriversi in banchina, da giovedì 5 settembre, presso la Segreteria di Vele d’Epoca che, per l’occasione, verrà condivisa e darà ospitalità allo staff del club del Principato, prima prova tecnica di quella che potrebbe diventare una collaborazione futura.

Impegnato anche lo Yacht Club Imperia che si occuperà del cancello di partenza e che condividerà il campo di regata con il blasonato Yacht Club de Monaco.

A suggellare l’importanza di questa prima edizione del Trofeo Riviera sarà la premiazione che avverrà durante la cerimonia di chiusura della Monaco Classic Week, domenica 15 settembre, allo Yacht Club di Monaco alla presenza del Presidente, S.A.S. Principe Alberto II di Monaco, e del Sindaco, On. Claudio Scajola.

Vele d’Epoca di Imperia, quindi, che nel suo ritorno all’annualità, e con una banchina ricca di 48 yachts provenienti da tutto il mondo, vede l’istituzione di un importante trofeo e la nascita di una nuova sinergia con lo Yacht Club de Monaco.

