Venerdì 30 agosto secondo giorno di BORDIGHERA BOOK FESTIVAL (orari: ore 10,00 – 23,00).

L’evento, ideato ed organizzato da Espansione Eventi di Paola Savella con la consulenza letteraria del Mondadori Bookstore di Bordighera, ha il patrocinio del Comune di Bordighera e della Regione Liguria.

Area espositiva in corso Italia di case editrici e librerie. Gli incontri letterari presso appositi spazi allestiti davanti ai locali dislocati sulla via (Spazio Carlo Bay – Chez Louis – Milleluci).

Venerdì 30 agosto

ore 10,00 Corso Italia Apertura Stands Case Editrici

ore 16,45 Milleluci Paola Ravani “L’isola dei pescecani” Einaudi ragazzi

ore 17,00 Chez Louis Cristina Giordana “Portami lassù” Mondadori

ore 17,45 Milleluci Eleonora Persichetti “Raccomandata semplice” Lettere animate”

ore 17,45 Spazio Carlo Bay Alberto Mattioli “Il gattolico praticante” Garzanti

ore 18,00 Chez Louis Vito Antonio Gastaldi “Croissant de Lune” Robin Edizioni

ore 18,15 Itinerante Monologhi sparsi. Quando realtà e fantasia si incontrano.

a cura di Barbara Bonavia e Gioacchino Logico.

Cosa ci fanno un drago, un impressionista, un premio nobel per la letteratura, un’eroina risorgimentale al BBF?

ore 18,30 Spazio Carlo Bay Fabio Canino “Le parole che mancano al cuore” SEM

a cura di AGEDO

ore 18,45 Milleluci Guido Cucurnia “Kalos” e Paolo Beraldi “La doccia nera”

Araba Fenice

ore 18,45 Chez Louis Davide Di Lodovico “La Fuga” Lisciani Libri

Musica e Spettacoli

ore 21,00 Palco Sud “Mille voci, una voce” a cura di Unicef Comitato Provinciale di Imperia. Coro dell’Istituto Comprensivo di Taggia Spettaco

cura di Enza Nicodemo e Angelo Cirimele

ore 22,00 Palco Sud Spettacolo di Hip Hop, Moderna e Contemporanea a cura della Scuola di danza “Tempo della danza” di Camporosso di Fabiana Caccamo

Mostre:

Palazzo del Parco (17,00 – 22,00) a cura dell’Associazione Culturale LiberArte FamKorè

Esposizione di pittura (Chiara Bazzani, Elisa Bottaro, Eleonora Venezia, Mereo Bottaro, Claudio Briano, Mirko Zucchetto, Fabio Novara, Silvia Kore’ Berro, Patrizia Tinelli, Federica Ale Fam)

Esposizione di fotografia (Claudio Cecchi, Antonella Caroli’, Franco Click, Valerio Agresta, Erica Camperi, Cristina Garcia).

Esposizione di vestiti scenici e immagini fine art di Giulia Danese

Letture audio dedicate ai pittori a cura di Emanuele Arrigo e Sveva Assembri

Pittura “Art-fusion” aperta al pubblico

ore 18,00 Video poesia di Gianmarco Parodi

ore 18,15 Presentazione video “Voci dell’entroterra” regia di Simone Cardi e ideazione e realizzazione Diego Rossi

In Corso Italia

“Piccoli artisti sulle tracce di Monet” a cura di Silvana Filippi maestra della sezione B della scuola per l’infanzia Villa Felomena di Bordighera

“Voci silenziose” a cura dell’Accademia Riviera dei Fiori G.Balbo

“Aiutaci ad aiutarli…” a cura dell’Associazione Randagi Fortunati di Ventimiglia

Laboratori ed Animazione per bambini (gratuiti)

Wonderland Laboratorio per la realizzazione del “Cappello del Cappellaio Matto” a cura di Robirò (Orari: 10,30-12,30 e 16,30-22,30)

Parcheggi:

Piccola velocità (accesso da Via S.Antonio)

Stazione Ferroviaria (Piazza Eroi della Libertà)

Parcheggio Tennis Centro (accesso da Via Quintino Sella)

Parcheggio interrato Via Canova

Parcheggio Giardini Monet