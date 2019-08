Arma di Taggia è pronta ad accogliere la Festa dei Ragazzi in programma domenica 1 settembre a partire dalle 10 sul Lungomare (da Piazza Chierotti a Piazza Marinella). Nell’arco della giornata all’interno degli stand espositivi e interattivi allestiti direttamente dalle autorità civili e militari, dalle associazioni sportive e di volontariato aderenti alla manifestazione, verranno proposte diverse attività dedicate a bambini e adolescenti. L’intento è quello di avvicinare i giovani alle istituzioni, al mondo del volontariato e dello sport. All’evento parteciperanno attivamente:

