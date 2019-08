Continua con grande successo l’esperienza 2019 di CNA al MOAC edizione 2019, la Mostra Mercato in corso fino al 25 agosto nell’ambientazione del Palafiori, nel cuore di Sanremo. Molto soddisfatte le imprese associate a CNA che, in ragione di una vantaggiosa convenzione, hanno scelto di promuoversi e di proporre i propri prodotti in questa importante vetrina, attività appartenenti a svariati settori produttivi e commerciali che hanno scelto di presentarsi come un sistema.

Conosciamole!

Incontriamo DIMORA STORE, un’azienda giovane e dinamica, con alle spalle l’esperienza ultra ventennale nel settore edile e commerciale dei suoi fondatori, i geometri Antonio Chicchi e Carlo Vesco coadiuvati da uno staff tecnico altamente qualificato e competente. L’obiettivo dell’impresa, che trova sede a Sanremo in Via Zeffiro Massa 222, è quello di proporre al cliente la possibilità di avere un unico referente in grado di consigliare, progettare e grazie al proprio negozio scegliere direttamente i materiali: un progetto finito a 360° con un unico interlocutore.

Si prosegue poi con ELETTRiCOM, un vero e proprio punto di riferimento per gli installatori civili, industriali, del settore dell’illuminotecnica di Sanremo e non solo. Con un ampio punto vendita sito in Via Canessa 21, è un’impresa che ha investito in maniera concreta nello sviluppo di categorie merceologiche complementari a quello puramente elettrico, come ad esempio la climatizzazione, il LED, l’illuminotecnica, l’automazione industriale, la sicurezza ed ultimamente anche nel settore del navale.

Avete perso la chiave della vostra auto? Oppure vi si è rotta o ve l’hanno rubata? Ci pensa la competenza e la tecnologia di TECNO CHIAVE, con laboratorio sito alla foce di Sanremo, in Via Legnano, e specializzato in tutto ciò che riguarda il mondo delle chiavi. È oggi presente in fiera per proporre un innovativo servizio: grazie ad una dotazione speciale è in grado di procedere alla duplicazione e codifica della chiave smarrita andando a memorizzare i dati di una nuova chiave direttamente sulla centralina del veicolo. Tale procedimento consente di ottenere una duplicazione perfetta della chiave della vostra auto.

Riportare uno stato di equilibrio e di armonia nella persona, riducendo la tensione ed inducendo il rilassamento: questa la filosofia che il Centro Estetico VIA VERDI Benessere e bellezza di Simona Vitanza trasporta al MOAC. Per la prima volta in fiera, è un centro sito a Sanremo in Via Verdi specializzato in massaggi olistici e trattamenti viso e corpo, tecnologia viso/corpo Guinot, Fango Therapy e rituali spa Herbelia, lettino Termale, Idromassaggio, Pedicure con micromotore: è inoltra esclusivista in Liguria del lettino di Magneto Terapia ILife e propone i nuovi trattamenti di riflessologia plantare in collaborazione con Ilaria Turra.

Incontriamo anche BALESTRA DANIELA, una giovane impresa condotta da Daniela e da Gabriele, che operano nei mercati della provincia di Imperia e nelle migliori manifestazioni fieristiche sul territorio nazionale. Al MOAC propongono prodotti per la cura della persona e degli animali: già presenti lo scorso anno tra le imprese associate CNA, quest’anno offre anche i prodotti nati da una collaborazione con un’azienda che produce portafogli in pelle con sistema Security RFID.

E scopriamo l’unica sartoria con una galleria d’arte: S’ARTE DI VIOLA LINA, che si trova in piazza San Francesco 10 a Imperia Oneglia, e propone servizi di sartoria classica e rapida di alta qualità e “Couture”, il servizio su misura per realizzare capi sartoriali uomo, donna, bambino e da cerimonia, ma non solo. Come nel proprio atelier, al MOAC dedica la sezione “Arte” alla xilografia tradizionale giapponese, una delle più antiche complesse e lussuose tecniche di stampa, quella dei grandi maestri del Sol Levante: presente con la direttrice artistica Nella Maria Ponte per dimostrazioni pratiche di incisione xilografia e di tecniche di stampa tradizionale giapponese.

Numerose anche le imprese del settore agroalimentare!

Si annovera SCIOLE’, negozio storico, situato nel pieno centro di Sanremo in Via Roma, orientato esclusivamente alla vendita di prodotti di altissima qualità: tipici del territorio, naturali e biologici. Tra le eccellenze, il baccalà, lo stoccafisso, numerosi prodotti Presidio Slow Food, un’ampia scelta di legumi e farinacei, i migliori olii extravergine di oliva taggiasca, una selezione di pesto fresco, spezie, condimenti: una vastissima vetrina di prodotti che ha reso unica la realtà di Sciolè in questo settore. Il punto vendita nasce negli anni ‘50 su iniziativa di Luigi Sciolè, insieme con la moglie Gemma: evolutosi negli anni, è giunto fino ai giorni nostri con la conduzione della figlia Mirella, senza mai perdere il fascino per la tradizione culinarie ligure.

Incontriamo poi DOLCIARIA BB, che dal 1958 offre alla sua clientela una produzione artigianale di eccellenza con distribuzione all’ingrosso e al dettaglio di pasticceria secca per negozi e panifici, prodotti mono porzione per bar, alberghi e ristoranti, dolci tradizionali quali baci di dama, baci della Riviera, Pane del Nostromo, una specialità esclusiva del Ponente Ligure, e molto altro ancora. Correvano gli anni che preannunciavano il boom italiano degli anni ’60, infatti, quando iniziò ufficialmente la storia della Dolciaria BB, situata ad Arma di Taggia nella Regione Prati e Pescine: nel 2019 una importante scelta, quella dell’inserimento di una proprietà giovane che continuerà con passione a creare i dolci che l’hanno resa celebre, affiancando idee creative ed innovativi accostamenti di gusto.

Chi trascorre le ferie in Liguria non può assolutamente dimenticare di far visita a Dolceacqua, antico borgo dell’entroterra ponentino con il suo castello ed i suoi vigneti: tra i corridoi del MOAC, direttamente dai filari di Dolceacqua, un assaggio degli ottimi prodotti della TENUTA ASCARI, una giovane azienda vitivinicola nata nel 2010 su iniziata dei f.lli Ascari, che hanno recuperato terreni incolti destinati a vigneti tipici locali. Producono vini DOC tra cui il celeberrimo Rossese DOC, un ottimo rosé da tavola ed una interessante grappa di uve Rossese. L’Azienda Agricola f.lli Ascari vuol far conciliare vini di qualità e prezzi onesti: questa l’essenza che l’azienda incarna e che propone ai consumatori attenti del Palafiori.

Ed ancora eccellenza con BISCOTTIFICIO GIBELLI, la pasticceria ligure che ha un’antica tradizione di prodotti di qualità in senso “artigiano”, unita ad una storia e una tradizione che da sempre sono fieramente rivendicate e rappresentano il punto di forza della produzione del Biscottificio nato nel 1921. Da tre generazioni, il Biscottificio Gibelli produce specialità dolciarie liguri, seguendo le ricette tramandate nel rispetto della tradizione e genuinità. Tra i prodotti di punta i Rundi (frollini) classici, alla lavanda della Riviera dei fiori, ai fiori d’arancio di Vallebona, al kamut e all’olio d’oliva, i Chifferi (pasta di mandorle) classici, alla lavanda della Riviera dei fiori, gli Amaretti di Vallecrosia.

E per non dimenticare i più piccoli, serate di festa e bimbi felici al MOAC 2019 tutte le sere dalle 19 alle 23 con una piccola, ma divertente area giochi e laboratori attrezzata da LA FABBRICA DI PILLOW, in collaborazione con SANREMO FESTA di Sanremo. La Fabbrica di Pillow è un parco giochi di 800 mq che si trova in Via del Piano ad Arma di Taggia, realizzato per bambini fino ai 12 anni e gestito da giovani imprenditori, un luogo altamente studiato e sicuro per tutti i bambini, il più grande della Liguria: una bella iniziativa di imprenditoria giovanile in uno spazio interamente pensato a misura di bambino e di genitore, presente in fiera con tutto il proprio entusiasmo ed i colori che la contraddistinguono.

Ancora pochi giorni per incontrarle tutte: vi aspettiamo dunque fino a domenica 25 agosto al Palafiori.