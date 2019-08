Il Vivaio F ogliarino , l’Enoteca RE e l’E noteca R egionale della Liguria per la generosa collaborazione

L’ A ssociazione O ltre il C ristallo che ci ospita ormai da anni;

Il C omune di Pigna , la Compagnia F ilodrammatica San Michele di Pigna e l’Associazione Culturale A Cria di Vallebona, per aver contribuito al concorso donando anch’essi una targa;

La F amiglia Orengo per la disponibilità e la generosità;

Premio Speciale della Famiglia Orengo: Josè Sa c cani

Ieri sera, come orami da 14 anni, si è svolta presso il Cinema Cristallo, la serata di premiazione. Di seguito i vincitori: