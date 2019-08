Grande successo sabato sera al Moac di Sanremo dove è andata in scena l’elezione di Miss Confartigianato Imperia 2019. Un foltissimo pubblico ha assistito alle speciali acconciature effettuate dai Parrucchieri Gori di Arma di Taggia sulle dieci miss in concorso. Le modelle, ognuna con una fascia in rappresentanza delle varie categorie artigiane, ha sfilato prima in abito e poi in costume.

La vittoria è andata a Ilaria Salerno (studentessa 23enne di Arma di Taggia, Miss Ciclismo) che ha così indossato la fascia di Miss Confartigianato Imperia 2019. In premio per la vincitrice una serie di prodotti di bellezza offerti da San PietroLab. Per la seconda (Alice Fanti, 15enne di Torino, Miss Edilizia) e la terza (Alessandra Pavone, 20enne di Torino, Miss Benessere) alcuni servizi dei Parrucchieri Gori. Il servizio fotografico della serata è stato firmato da Adolfo Ranise. Hanno poi sfilato Alice Nosenzo (18enne di Asti, Miss Artistico), Sabina Gagliardi (20enne di Vallecrosia, Miss Fabbri), Marzia Lovesio (30enne di Genova, Miss Frantoiani), Camilla Romagnone (16enne di Camporosso Mare, Miss Idraulici), Alice Donnarumma (12enne di Milano, Miss Panificatori), Carlotta Brandazzi (14enne di Casale Monferrato, Miss Elettricisti), Micol Martini (18enne di Sanremo, Miss Autoriparazione).

La giuria era composta da Ilio Masprone (giornalista e organizzatore di Sanremo Canta Napoli), Mauro Menozzi (Assessore Comune Sanremo), Gianni Ghione (Presidente Anap Confartigianato Imperia), Angelo Bassi (Produttore cinematografico), Cristiano Gatti (Presidente Confartigianato Biella e Vicepresidente Confartigianato Piemonte), Christian Flammia (giornalista Sanremonews.it).

Questa sera è invece previsto uno spettacolo di Body Painting con Marta Laveneziana. Dalle ore 18, sulla terrazza al primo piano del Palafiori, inizierà il dipinto in diretta su una modella. La preparazione, ispirata come soggetti e colori al mondo artigiano, durerà tre ore. A seguire, dalle ore 21 circa, l’artista e la modella si esibiranno in una breve performance teatrale.

Ieri, presso lo stand della Confartigianato, si è poi svolta un’apprezzata dimostrazione della tecnica del Pouring (pittura fluida) a cura di Ilaria Del Soldato de “Il Rocchetto” (www.ilrocchettoimperia.it). Molte le persone che si sono avvicinate per scoprire alcuni segreti di questa arte.

Di seguito il calendario dei prossimi eventi/dimostrazioni della Confartigianato presso l’Area Eventi del Moac (con inizio alle ore 21)

Mercoledì 21 Agosto – Dimostrazione di riflessologia Podalica Olistica ® con la naturopata e operatrice del benessere Roberta Fusco e l’Accademia Formativa.

Venerdì 23 Agosto – Dimostrazione di massaggio con la naturopata e operatrice del benessere Roberta Fusco e l’Accademia Formativa

Presso lo stand della Confartigianato:

Martedì 20 Agosto il gruppo I Deplasticati presenterà le sue iniziative per l’ambiente e lancerà la 1° edizione del concorso “Cicca Trophy”. I visitatori del Moac potranno portare i mozziconi di sigarette trovati a Sanremo. Sarà poi stilata una classifica di chi consegnerà il maggior peso di cicche. Previsti numerosi premi ai vincitori che saranno decretati Domenica sempre presso lo stand della Confartigianato.

Mercoledì 21 Agosto, a partire dalle ore 17, si terrà una dimostrazione di realizzazione delle tipiche “raviore” di Montegrosso Pian Latte a cura dell’Agriturismo Cioi Longhi.

Giovedì 22 Agosto dalle ore 19:30 degustazione dei tradizionali canestrelli di Taggia preparati da “Sandro Canestrelli”.

Sabato 24 Agosto dalle ore 20 esposizione di prodotti di cosmetica di San PietroLab.

Domenica 25 Agosto chiusura della 1° edizione del concorso “Cicca Trophy” con il gruppo I Deplasticati. Alle ore 21:30 proclamazione dei vincitori e consegna dei premi.