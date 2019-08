Oggi, domenica 18 agosto la Cattedrale di S. Maria Assunta di Ventimiglia ospiterà l’attesa esibizione del concertista francese di fama internazionale Jean-Baptiste Robin, organista titolare della Cappella Reale del Palazzo di Versailles. Il concerto si colloca nell’ambito del XXI Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”, rassegna itinerante promossa dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica” che approda a Ventimiglia per la seconda volta consecutiva nella sua storia. Si rinnova quindi l’opportunità di ascoltare l’organo “Fratelli Carrara” (2008) in un ampio repertorio comprendente composizioni di diverse epoche e stili. La manifestazione aderisce al progetto F.O.N.O. – Festival Organistico del Nord Ovest, che affianca ai tradizionali concerti in Liguria diversi appuntamenti in Piemonte e Valle d’Aosta. Il concerto si avvale del sostegno economico della Compagnia di San Paolo e del Comune di Ventimiglia.

BIOGRAFIA:

Jean-Baptiste Robin ha studiato organo al Conservatorio Nazionale Superiore di Parigi con Olivier Latry e Michel Bouvard e composizione al King’s College di Londra con George Benjamin. Titolare del Grand’Organo storico François-Henri Clicquot della Cattedrale di Poitiers dal 2000 al 2010, in seguito è stato nominato organista della Cappella Reale del Palazzo di Versailles e professore di organo e composizione presso il Conservatorio Regionale di Versailles.

La sua attività concertistica lo ha portato a esibirsi in diversi paesi europei (Notre Dame, Saint-Sulpice e Saint-Eustache a Parigi, le cattedrali di Colonia, Ginevra, Porto e Monaco, il Teatro Mariinsky di San Pietroburgo), in Giappone (Musashino Hall di Tokyo), Corea del Sud (Sejong Cultural Center di Seul), Cina, Israele, Canada e Stati Uniti (la Walt Disney Concert Hall di Los Angeles e la Woolsey Hall di New Haven). Suona regolarmente in duo con i trombettisti Romain Leleu e David Guerrier.

È spesso invitato a tenere delle masterclass negli Stati Uniti, in Francia e in Corea del Sud ed è stato membro della giuria al Concours International d’Orgue du Canada (Montréal, 2017). La sua discografia comprende diversi titoli, tra cui le opere per organo di Jehan Alain, Felix Mendelssohn, Louis Marchand e François Couperin.

Jean-Baptiste Robin è autore di una quarantina di opere che vanno dallo strumento solista alla grande orchestra sinfonica. Le sue composizioni sono state eseguite da prestigiose orchestre, quali l’Orchestre National de France, l’Ensemble Intercontemporain, l’Orchestre Colonne, l’Orchestre d’Auvergne, l’Orchestre des Pays de Savoie e l’Orchestre Régional de Normandie, sotto la direzione di Laurent Petitgirard, Jean Deroyer e Pierre Boulez.