Domenica 18 agosto – Centro Sociale La Talpa e l’Orologio

Elisa Nicoli stasera presenterà la sua ultima fatica scritta a quattro mani con Chiara Spadaro “Plastica addio! Fare a meno della plastica: istruzioni per un mondo e una vita “zero waste” Edizioni Altreconomia

19.30 Presentazione libro

20.30 Pizza!

I numeri non lasciano scampo: la produzione mondiale di plastica è di circa 350 milioni di tonnellate. Ed e destinata ad aumentare ancora.

Una vita senza plastica? Si puo fare! Questo libro spiega perché fermare la plastica e un imperativo categorico e come sia possibile farne a meno.

Nei nostri mari finiscono ogni anno 8 milioni di tonnellate di rifiuti plastici. Da quando esistono i materiali plastici meno del 10% e stato riciclato e in natura sono dispersi 6,3 miliardi di tonnellate di plastica. La plastica costituisce il terzo materiale umano piu diffuso sulla Terra dopo l’acciaio e il cemento. I sacchetti di plastica sono il prodotto di consumo piu` diffuso al mondo.

Il messaggio e forte e chiaro, per invertire la tendenza c’e un solo modo: smettere di usare plastica, soprattutto quella usa-e-getta, e di produrla.

La plastica e un potente simbolo della modernita ma anche delle sue contraddizioni. Le tonnellate di rifiuti che infestano gli oceani e le microplastiche che minacciano la nostra salute non sono che il riflesso di un’economia fondata sulla “crescita” illimitata.

L’unica vera soluzione – in attesa di un’economia “circolare” – e produrre meno plastica o non produrne affatto. Nel nostro piccolo tutti noi possiamo passare all’azione e liberarci dall’ingombrante plastica quotidiana. In queste pagine le autrici forniscono preziosi consigli pratici per iniziare una vita “zero waste”: dalla spesa alla cura della casa, dalla cosmesi agli abiti, dall’ufficio ai viaggi. Per iniziare, mettiamo al bando la plastica monouso e sostituiamo i “plasticoni” con oggetti belli e duraturi. Saremo piu sani, piu consapevoli e piu felici.

In prefazione l’intervista a Paola Antonelli – senior curator del Dipartimento di architettura e design del MoMa di New York. curatrice della XXII Triennale di Milano “Broken Nature. Design Takes on Human Survival”