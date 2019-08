Dopo tre giorni di riposo, la Sanremese si è ritrovata questa mattina al Comunale. Tutti presenti e arruolabili, compresi Gagliardini e Spinosa che si sono allenati con il resto del gruppo. Rimangono monitorati i soli Calderone e Pellicanò. Il tecnico Nicola Ascoli, prima di entrare in campo, ha tenuto un’ora i suoi ragazzi nella sala video per analizzare le immagini dell’amichevole di martedì scorso contro il Pietra Ligure. Oggi pomeriggio i biancoazzurri si alleneranno nuovamente alle 17 al Comunale. Questo è il programma dei prossimi giorni:

