Cast delle grandi occasioni, con artisti abitualmente impegnati sui più prestigiosi palcoscenici del mondo, per il sesto appuntamento dell’Estate Musicale Dianese Festival. Oggi, sabato 17 agosto (ore 21.30), nell’accogliente teatro all’aperto del parco verde di Villa Scarsella, a Diano Marina, andrà in scena, in forma completa (tre atti), la Tosca, opera lirica di Giacomo Puccini. Uno spettacolo molto atteso dagli appassionati, a maggior ragione dopo l’annullamento a fine luglio, a causa del maltempo, del Don Giovanni.

Un centinaio gli artisti coinvolti (alcuni dei quali sono già in città per le prove) e uno sforzo organizzativo non indifferente.

I principali protagonisti saranno la soprano Irene Cerboncini, che interpreterà il celebre cantante Floria Tosca, e il tenore Massimiliano Pisapia che sarà il pittore Mario Cavaradossi. La genovese Cerboncini vanta un importante curriculum, con 25 anni di carriera in grandi teatri, compresa la Scala di Milano. Ha interpretato il ruolo di Tosca anche al Goldoni di Livorno. Lunghissimo l’elenco delle esperienze teatrali (Scala, Arena di Verona, Regio di Parma e così via), con le maggiori opere liriche, del torinese Pisapia, spesso impegnato all’estero. A Diano Marina proporrà quel personaggio che è già stato suo sui palchi di Atlanta, Roma, Bologna, Reggio Emilia e Cagliari. Gli altri ruoli principali saranno di altre star della lirica: il baritono Enrico Marrucci (barone Scarpia, capo della Polizia), artista di origine statunitense molto impegnato all’estero, il basso Gianmaria Patrone (Cesare Angelotti, un prigioniero politico evaso), il basso Valerio Garzo (sagrestano), il tenore Angelo Bruzzone (Spoletta, agente di polizia), il basso Giulio Ceccarelli (gendarme Sciarrone e il carceriere) e Giulia Medicina (pastorello). In una delle scene principali dell’opera, quella corale del Te Deum, sarà eccezionalmente impegnato anche il sindaco di Diano Marina, Giacomo Chiappori, nel ruolo del Vescovo.

La regìa è affidata ad Alessandro Bertolotti. Di assoluto livello anche la parte musicale, con l’Orchestra Lombardia Lirica, diretta dal M° Stefano Romani, affiancata dal Coro Quadrivium di Genova, diretto dal M° G.B. Bergamo. Scenografia e costumi saranno curati da Arte Scenica di Reggio Emilia.

Tosca è un melodramma in tre atti di Giacomo Puccini, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica. La prima rappresentazione si tenne a Roma, al Teatro Costanzi, il 14 gennaio 1900. Da allora è una delle opere più rappresentate al mondo, un autentico capolavoro, universalmente apprezzato.

La prevendita prosegue spedita, c’è comunque ancora una buona disponibilità di biglietti (1° settore: 28 euro, 2° settore: 24 euro, ridotti sino a 14 anni: 10 euro) che però, per problemi tecnici, non è possibile acquistare sulla piattaforma happyticket. Per prenotare il posto è possibile recarsi presso l’ufficio di via Cavour 30 a Diano Marina o chiamare il numero 338.1118108.

Dopo la Tosca l’Emd Festival proporrà ancora due appuntamenti. Come tradizione ci sarà spazio anche per l’operetta, con “La Vedova Allegra”, nella serata di venerdì 23 agosto, mentre il finale della nona edizione sarà affidato al Gram Galà della Musica (arie da opere e canzoni d’autore), spettacolo previsto mercoledì 28 agosto.

L’Emd Festival è organizzato dalle associazioni Amici delle Musica del Golfo Dianese e Ritorno all’Opera, con il sostegno del Comune di Diano Marina e il patrocinio di Regione Liguria, Camera di Commercio e Provincia di Imperia.

