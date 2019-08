“Una delle pagine più tragiche della storia genovese e italiana. Oggi, a un anno esatto dal crollo, ci stringiamo intorno alle famiglie delle vittime, ma la nostra azione deve andare oltre l’oggi e le commemorazioni: il ricordo di quanto accaduto un anno fa quella tragica mattina del 14 agosto deve infatti accompagnarci ogni istante di ogni giorno e per sempre, affinché fatti di questa portata non accadano mai più”. Così la capogruppo regionale Alice Salvatore, presente alla cerimonia in ricordo delle 43 vittime del crollo di ponte Morandi.

MoVimento 5 Stelle Liguria