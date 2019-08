Ricordando la bellissima edizione dello scorso anno con il concerto del Dj Osunlade presso i giardini dell’Olivaie di Beaulieu sur mer, quest’anno la Crossover Summer si presenta ancor più movimentata. Ospite speciale della serata sarà il famoso dj americano, uno dei padri fondatori della musica house, Lil Louis. Pseudonimo di Louis Sims, é un dj nato nel 1962 a Chicago. Per la musica house, ha saputo mischiare assieme la voglia di ballare della musica dance e la musica tradizionale blues della sua città, arrivando cosi a dare i natali a un genere musicale che si é poi diffuso in tutto il mondo. Tra i suoi album più famosi “In the mind of Lil Louis” del 1989. A partire dalle ore 18 e sino all’una, affiancato da altri dj come Systm B, Big Pastis, Purdey in da mix e Atjazz Record Company, la splendida cornici dei giardini dell’olivaie di Beaulieu sur mer offrirà anche stand di street food, area Vip e vendita di dischi in vinile, per i veri amanti del giradischi.

Per informazioni e biglietti consultare la pagina internet www.panda-events.com o la pagina facebook Crossover Summer

