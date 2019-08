Sabato 3 agosto dalle ore 20 in Piazza Marconi, il Comitato Festeggiamenti per Ceriana con il patrocinio del Comune di Ceriana propone la Sagra della Bruschetta e altre specialità alla griglia.

Musica con i Solid rockers, Dire Straits Tribute band. Ampi parcheggi.

In attesa del Festival “Musiche della Terra” giunto alla sua tredicesima edizione, che avrà inizio martedì 6 agosto, Ceriana propone a turisti, paesani e gastronomi di ogni parte di Liguria una nuova occasione di scoperta dei sapori della tradizione. Con la sagra della bruschetta, è intento degli organizzatori presentare infatti gli ingredienti della tradizione in una veste nuova, in abbinamenti curiosi e stuzzicanti- Ceriana vi aspetta.

Correlati