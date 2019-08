Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Si tratta di giovani provenienti dal 175° Corso di formazione, ai quali, dò il benvenuto in Liguria augurando a tutti buon lavoro”.

Dopo i rimpiazzi degli agenti in quiescenza annunciati nelle scorse settimane, ora nella nostra regione arrivano anche 43 nuovi poliziotti della Penitenziaria.

Sono i dati dei rinforzi della Polizia Penitenziaria che entro breve entreranno in servizio nelle carceri della Liguria, nell’ambito del potenziamento delle Forze dell’ordine promesso dal vicepremier Matteo Salvini, che ringrazio per il proficuo lavoro e la vicinanza al nostro territorio.

